'Hồn Trương Ba, da hàng thịt' được đạo diễn Pháp dựng mới, tham dự Tuần Sân khấu Việt Nam tại Paris

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp được tổ chức lần đầu tiên tại thủ đô Paris từ ngày 24 đến 31/10, với đa dạng các hoạt động của nghệ thuật biểu diễn như rối nước, kịch nói, múa đương đại và sân khấu truyền thống: tuồng, chèo, cải lương. Chương trình cũng gắn với kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp.

Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo Tuần lễ sân khấu Việt Nam tại Pháp diễn ra ngày 2/10 tại Hà Nội.

Họp báo Tuần lễ sân khấu Việt Nam tại Pháp tại Hà Nội.

Tại họp báo, BTC cho biết, Tuần lễ sân khấu Việt Nam tại Pháp là sáng kiến của nhà báo Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, và nhà báo Nguyễn Mỹ Linh. Đây là tâm huyết của những người yêu văn hóa, không ngừng sáng tạo, cùng với sự hưởng ứng, đồng hành của Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao, các nghệ sĩ và các nhà hát quốc gia.

Theo BTC, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp lần này mong muốn giới thiệu một diện mạo đa dạng, giàu bản sắc nhưng cũng năng động và sáng tạo của sân khấu Việt Nam. Từ những di sản sân khấu truyền thống đến những tác phẩm đương đại, từ múa rối nước đến kịch nói và múa, các chương trình được lựa chọn nhằm giúp khán giả quốc tế có cơ hội tiếp cận nhiều chiều hơn với nghệ thuật Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết: "Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp lần này được đúc kết trong 6 từ: Đối thoại - Hội nhập - Sáng tạo. Để làm mới, chúng tôi đã kết hợp giữa góc nhìn của Pháp và Việt Nam. Từ cốt truyện đến cách lựa chọn chủ đề, tất cả đều thể hiện sự kết nối và đối thoại, giúp chúng ta chủ động hội nhập, sáng tạo nhằm giới thiệu những nét đặc sắc của sân khấu truyền thống ngay tại kinh đô văn hóa, nghệ thuật lớn nhất thế giới."

Tác phẩm "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng mới. Ảnh: BTC

Điểm nhấn đáng chú ý là tác phẩm "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam. Đây là một thử nghiệm có ý nghĩa về giao lưu và hợp tác sáng tạo. Một tác phẩm sân khấu Việt Nam được tiếp cận từ góc nhìn của nghệ sĩ Pháp sẽ tạo nên một cuộc đối thoại nghệ thuật, qua đó giúp hai bên hiểu sâu hơn về ngôn ngữ sân khấu, về những khác biệt cũng như những điểm tương đồng trong cảm nhận và sáng tạo nghệ thuật.

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ chia sẻ: "Lần này tham dự, Nhà hát Tuổi trẻ mang đến một sự độc đáo riêng khi có đạo diễn người Pháp sang dựng tại Nhà hát Tuổi trẻ, tạo nên sự giao thoa văn hóa Đông - Tây. Đó sẽ là điểm nhấn quan trọng từ góc nhìn của người phương Tây. Đối với một tác phẩm văn học có sức nặng như vậy, trong quá trình dàn dựng và luyện tập, chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng, chúng tôi tin rằng sẽ mang đến một bản diễn có màu sắc tươi mới, độc đáo và khác lạ so với các bản diễn trước đây."

Đạo diễn người Pháp Anne Bouvier

Nghệ sĩ Bảo Thanh, Vai Vợ hàng thịt, vở diễn "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" bày tỏ: "Ngoài việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể, chúng tôi thậm chí còn phải 'over' (làm quá) lên rất nhiều, tức là phải tăng nồng độ, tăng biên độ hành động lên khiến ban đầu anh chị em chưa quen lắm. Bởi lẽ, cách biểu diễn của Việt Nam thường thiên về tâm lý nhiều hơn. Việc vừa phải thể hiện hành động, vừa phải đẩy hành động ấy lên cao hơn bình thường thực sự là một thử thách đối với các diễn viên. Trong quá trình tập luyện, chúng tôi đã cố gắng cân bằng để làm sao vừa phù hợp với tâm lý, tính cách và hành động xuyên suốt của nhân vật, lại vừa đáp ứng đúng ý đồ dàn dựng của đạo diễn."

Các nghệ sĩ tham gia vở diễn "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" do đạo diễn người Pháp dàn dựng. Từ trên xuống, từ trái qua: Lương Thu Trang vai vợ Trương Ba; Thu Quỳnh vai con dâu Trương Ba; Thanh Sơn vai con trai Trương Ba; Bảo Thanh vai vợ hàng thịt; Nguyễn Anh Tú vai Trương Ba (và hàng thịt). Ảnh: BTC

Cùng với đó, các chương trình múa rối nước, những di sản sân khấu Việt Nam, múa đương đại "Dó", chương trình"Trương Chi" qua cảm nhận của nghệ sĩ Pháp, các hoạt động giao lưu, hội thảo và quảng bá văn hóa sẽ tạo nên một bức tranh tương đối toàn diện về sân khấu Việt Nam.

Đạo diễn Trần Hương Na, Đạo diễn vở múa đương đại "Dó" nói: "Dó" rất may mắn khi được Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam lựa chọn tham gia Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp lần này. Chúng tôi bước vào sự kiện với một tâm thế rõ ràng: Nghệ thuật phương Tây khi được các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện sẽ như thế nào, và liệu có giữ được căn cốt văn hóa của dân tộc mình hay không? Vở diễn "Dó" chính là câu trả lời trọn vẹn cho câu hỏi đó."

Chèo...

... và múa rối nước cũng được biểu diễn tại Tuần Sân khấu Việt Nam tại Paris. Ảnh: BTC

TS. NSND Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam cho rằng "sự giao lưu văn hóa giữa các nước hay cái đẹp từ tinh hoa của nhân loại là cơ hội để chúng ta học hỏi lẫn nhau, làm sao để nền nghệ thuật của mỗi dân tộc đều được tỏa sáng. Điều quan trọng nhất là chúng ta giới thiệu được cái hay, cái đẹp và sức lan tỏa văn hóa của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hội nhập toàn cầu."

Chủ đề xuyên suốt của Tuần lễ Sân khấu là "Những cuộc gặp gỡ." "Gặp gỡ" ở đây không chỉ là gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, mà rộng hơn là gặp gỡ giữa hai nền văn hóa, giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo, giữa Việt Nam và Pháp.

Chương trình của Tuần Sân khấu tại Pháp. Ảnh: BTC

Chương trình được xây dựng dưới mô hình của một festival nhỏ nơi các hoạt động biểu diễn được trải dài, mở rộng tại nhiều điểm diễn khác nhau như: Quảng trường thành phố, nhà hát danh giá Marigny, Grand Rex, trung tâm nghệ thuật Carreau du temple. Tuần sân khấu Việt Nam thực sự sẽ là một hành trình khám phá Việt Nam qua sân khấu cho công chúng yêu mến nghệ thuật biểu diễn tại thủ đô Paris.

Theo BTC, dự kiến, trong hai ngày 24, 25/10, "Việt Nam en scène" mở màn tại Quảng trường Bastille, giữa lòng Paris, với loại hình múa rối nước, một trong những loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu của Việt Nam, nơi sân khấu, âm nhạc và ký ức văn hóa cùng hòa quyện. Ngày 26/10, lễ khai mạc chính thức diễn ra tại Nhà hát Marigny với vở "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Anh Tú, Thanh Sơn, Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, Bá Anh, Ánh Dương, Lý Chí Huy, Quang Minh, Thanh Bình, Phan Thắng… Ngày 27/10, tại Nhà hát Marigny, chương trình "Truyền thuyết Việt Nam" giới thiệu "Con Rồng Vàng" và "Người đánh cá ở đáy tách trà" (trích đoạn Trương Chi), kết hợp trí tưởng tượng của văn hóa Việt Nam với ngôn ngữ sân khấu đương đại. Ngày 28/10, tại Rạp Grand Rex, "Đêm nghệ thuật đặc biệt - Từ di sản đến đương đại" đưa khán giả khám phá sân khấu Việt Nam qua múa đương đại và các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương. Những giá trị di sản được nhìn nhận như chất liệu sống động, tiếp tục được sáng tạo và tái hiện trong đời sống đương đại. Ngày 29/10, tại Carreau du Temple, "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" trở lại sân khấu Paris sau buổi công diễn khai mạc tại Nhà hát Marigny, tiếp tục giới thiệu tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đến công chúng Pháp. Ngày 30/10, cũng tại Carreau du Temple, đêm nghệ thuật "Từ di sản đến đương đại - Trở lại sân khấu" tiếp tục mang đến các tiết mục múa đương đại, tuồng, chèo và cải lương, tạo sự đan xen giữa di sản và sáng tạo. Ngày 31/10, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, chương trình khép lại với "Cuộc gặp gỡ giữa Pháp và Việt Nam", đêm giao lưu giữa các nghệ sĩ Pháp và Việt Nam, cùng khán giả và những người yêu nghệ thuật sân khấu.