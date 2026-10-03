Hàng trăm vận động viên sẵn sàng chinh phục đỉnh Pa Vi

Giải đấu sẽ chính thức diễn ra ngày 4/10, với 3 cự ly dành cho các nhóm vận động viên khác nhau.

Trong đó, cự ly 22km dành cho nhà báo, phóng viên và vận động viên phong trào; cự ly 5km dành cho công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lai Châu; cự ly 11km dành cho các đoàn, đơn vị và cá nhân trên cả nước.

Cung đường thi đấu đi qua những địa hình đặc trưng của vùng núi Lai Châu, đòi hỏi người tham gia có sức bền, khả năng thích ứng với địa hình và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. (Ảnh: BTC)

Đến hiện tại, công tác chuẩn bị cho giải đấu đang thực hiện theo đúng kế hoạch. (Ảnh: BTC)

Vận động viên có mặt tại Sin Suối Hồ trước ngày thi đấu. (Ảnh: BTC)

Ngay từ sáng, không khí tại bản Sin Suối Hồ trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. (Ảnh: BTC)

Các vận động viên từ nhiều địa phương lần lượt có mặt, nhận thông tin thi đấu, nghỉ ngơi. (Ảnh: BTC)

Vận động viên tranh thủ khám phá cảnh sắc, văn hóa bản Sin Suối Hồ. (Ảnh: BTC)

Với địa hình núi cao, cảnh quan nguyên sơ và những cung đường đá đặc trưng, giải đấu hứa hẹn mang đến một hành trình vừa thử thách sức bền, vừa giúp người tham gia có thêm trải nghiệm về thiên nhiên và văn hóa vùng cao Lai Châu. (Ảnh: BTC)