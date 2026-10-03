Hàng trăm vận động viên sẵn sàng chinh phục đỉnh Pa Vi
Ngày 3/10, hàng trăm vận động viên đã có mặt tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, để chuẩn bị tham gia giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi”.
Trong đó, cự ly 22km dành cho nhà báo, phóng viên và vận động viên phong trào; cự ly 5km dành cho công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lai Châu; cự ly 11km dành cho các đoàn, đơn vị và cá nhân trên cả nước.
Các vận động viên từ nhiều địa phương lần lượt có mặt, nhận thông tin thi đấu, nghỉ ngơi. (Ảnh: BTC)
Với địa hình núi cao, cảnh quan nguyên sơ và những cung đường đá đặc trưng, giải đấu hứa hẹn mang đến một hành trình vừa thử thách sức bền, vừa giúp người tham gia có thêm trải nghiệm về thiên nhiên và văn hóa vùng cao Lai Châu. (Ảnh: BTC)
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hang-tram-van-dong-vien-san-sang-chinh-phuc-dinh-pa-vi.html