Khi phở Thìn theo 'Bước chân trên mây' lên đại ngàn

Trong khuôn khổ Giải leo núi "Bước chân trên mây" sắp được khởi tranh tại tỉnh Lai Châu, Ban Tổ chức đã chuẩn bị một món quà ẩm thực đặc biệt, 700 bát phở Thìn gia truyền - hương vị phở trứ danh của Hà Nội sẽ được ông Nguyễn Trọng Thìn trực tiếp đứng bếp, tận tay dành tặng cho các vận động viên và người dân, đưa một nét văn hoá của người Hà Nội đến bản Sin Suối Hồ của mảnh đất Lai Châu.

Ông Nguyễn Trọng Thìn (Chủ thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc) trực tiếp đứng bếp.

Phở Thìn – thương hiệu trứ danh với phần thịt bò tái lăn đậm đà, béo ngậy cùng nước dùng thơm nồng hành hoa từ lâu đã trở thành "biểu tượng" ẩm thực Thủ đô. Việc phục vụ 700 suất Phở Thìn ngay trong “không gian” của Giải leo núi “Bước chân trên mây” là một điều đặc biệt với núi rừng Tây Bắc.

Chia sẻ với phóng viên Báo PLVN, ông chủ thương hiệu Phở Thìn cho biết: “Đây không chỉ là một hoạt động tài trợ cho tinh thần thể thao của ông Nguyễn Trọng Thìn và Ban Tổ chức, mà còn là dịp để đồng bào của không gian giải Bước chân trên mây được thưởng thức hương vị chuẩn phố cổ. “Bước chân trên mây” đã đưa tôi đến gần với bà con, cô bác nơi đây”.

Ông Nguyễn Trọng Thìn chia sẻ với PV.

Để giữ nguyên hương vị "chuẩn phố cổ" khi đưa Phở Thìn đến Lai Châu, ông Nguyễn Trọng Thìn cho biết: "Thông qua chương trình “Bước chân trên mây”, qua Báo Pháp luật Việt Nam, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Ban Biên tập, tới UBND tỉnh Lai Châu, đến các ban ngành, đoàn thể của Lai Châu, để tôi thực hiện điều mà tôi mong muốn - là đem hương vị Phở Thìn đến với vùng đất xa xôi, hùng vĩ này. Cá nhân tôi nghĩ vấn đề chỉ không chỉ là bát phở nữa, mà là một tinh thần văn hóa sẻ chia giữa Hà Nội với Lai Châu - đó mới là ý nghĩa lớn nhất.

Chính vì điều này, tôi đã đau đáu không phải một vài hôm nay, từ hàng tháng nay tôi đã chuẩn bị rất chu đáo, không phải để cho các người bạn ở trên Lai Châu hay bất kể ai thưởng thức bát phở đơn thuần nữa, mà là để thưởng thức một nét văn hóa của người Hà Nội nói chung và hương vị phở do tôi chế biến nói riêng".

Ông Nguyễn Trọng Thìn có mặt tại bản Sin Suối Hồ từ sớm để chuẩn bị nguyên liệu cho 700 bát phở cho các vận động viên.

Phở Thìn ở Hà Nội ra sao, thì ở Lai Châu cũng sẽ được thưởng thức như vậy, không có một cái gì khác biệt cả. Đó mới là điều ông Thìn mong mỏi, khi muốn sẻ chia ẩm thực giữa thủ đô Hà Nội và mảnh đất biên cương, để đồng bào các dân tộc nơi đây trải nghiệm một nét văn hóa của người Hà Nội.

Ông Thìn bày tỏ: "Tôi cảm thấy hạnh phúc, khi được làm một việc “thiện”, được đóng góp tâm sức của mình để các bạn đồng bào, các cháu thiếu nhi được cảm nhận, được cảm nhận nét văn hóa Hà Nội thông qua Phở Thìn, để bất kể cháu nhỏ nào mà tôi được gặp ở không gian của chương trình, tôi sẽ được mời các cháu".

Một điều đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên ông Thìn đến với mảnh đất này, "Tôi đến Lai Châu từ tối qua, ở đây thật xa xôi. Sáng nay, khi được nhìn nhận và cảm nhận rõ hơn, tôi bàng hoàng vì cảnh quan ở đây thật đẹp. Lai Châu rộng rãi và đẹp, mang một vẻ đẹp rất riêng, đẹp bởi nỗ lực của chính quyền và các bà con dân tộc nhân dân của Lai Châu góp sức cùng tạo ra.

Ông Nguyễn Trọng Thìn xúc động trước cảnh sắc, con người Lai Châu

Tôi đã đến nghĩa trang liệt sĩ, thú thật với các bạn tôi thấy đẹp quá và tự dưng tôi thấy thương các anh các chị đang nằm lại ở đây và tôi khóc. Tôi cảm nhận được sự mất mát, tình cảm giữa những người đang sống và những người không may đã mất trong chiến tranh, hy sinh để có được cảnh quan ngày hôm nay.

Đến lúc tôi ra chợ thì phần đông bà con người nhận ra tôi, bà con, cô bác mộc mạc như thế, mọi người cười nói vui vẻ với tôi, tôi thấy hạnh phúc lắm.

Trong thâm tâm, bản thân tôi nghĩ rằng ngoài lý do là chương trình "Bước chân trên mây" là một giải thi đấu, đây thực sự là sự kết nối các nhà báo, phóng viên với nét đẹp văn hóa của Lai Châu.

Lai Châu - địa phương có những cung đường rất là đẹp, bỗng dưng tôi nghĩ đến không phải là tài trợ nữa, mà là món quà nhỏ gửi tới cho bà con, cô bác trên tỉnh Lai Châu.

Cảnh sắc Lai Châu, cung đường của Giải leo núi Bước chân trên mây tại bản Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.(Ảnh: Nguyễn Hải)

Trước cảnh sắc và tình cảm của đồng bào nơi đây, ông Nguyễn Trọng Thìn chia sẻ: Tôi nghĩ rằng, mình sau khi đã làm được một số điều nho nhỏ ở cả trong nước và ngoài nước, đến bây giờ thông qua chương trình Bước chân trên mây, đã giúp tôi được gửi gắm tình cảm của mình cho bà con. Chương trình này nằm trong không gian rất mộc mạc, địa hình, cảnh quan cũng như bà con, cô bác rất mộc mạc, tôi hy vọng Bước chân trên mây sẽ kết nối cái cảnh quan đẹp và con người mộc mạc Lai Châu, đến với các du khách địa phương trong nước, sau đó sẽ lan tỏa ra bạn bè quốc tế.

Cũng từng được đi nhiều nước, tôi thấy rằng bạn bè quốc tế họ rất thích sự mộc mạc như ở nơi đây, nên tôi cũng mong rằng trong sự nỗ lực phát triển thì cần phải rất thận trọng trong việc gìn giữ vẻ đẹp mà tự nhiên đã ban tặng.

Không nên vội vàng, vô tình vội vàng lại mất đi vẻ đẹp này. Cũng như về con người địa phương, họ cứ giữ mộc mạc như vậy, thời trang như vậy, cứ tự nhiên như vậy… để bạn bè gần xa họ đến và được trải nghiệm nét đẹp văn hoá đặc sắc này.

Bản thân tôi cũng thích khi đến với bà con, cô bác, được ngồi bên rượu cần, bên bếp lửa, cuộc sống như vậy thật là đẹp và hạnh phúc".

Người đồng bào tại bản Sin Suối Hồ thịnh tình và mến khách. (Ảnh: Nguyễn Đức - PLVN)

Bước chân trên mây nhân văn khi đã “ưu ái”, và luôn hướng đến với bà con vùng sâu, vùng xa của Tây Bắc, đưa những hình ảnh đẹp của bà con đến gần hơn với mọi người. Tôi thấy nội dung này thật là bền vững và cũng thật là đẹp, đã kết nối, chia sẻ nhiều nét văn hóa của vùng miền, hơn là chỉ ở một giải thể thao thông thường".