Huế khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư

Thành phố Huế đang đẩy mạnh phát triển, khai thác hiệu quả dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Ảnh: hue.gov.vn

Thực hiện các nhiệm vụ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, Công an thành phố Huế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đăng ký, cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Đến nay, trên hệ thống đã đồng bộ thành công 5.244 hồ sơ doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 94,03%.

Cùng với đó, công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước và định danh điện tử tiếp tục được triển khai đồng bộ trên toàn thành phố. Thành phố đã thu nhận 1.428.947 hồ sơ cấp CCCD/căn cước.

Đối với định danh điện tử, đã thu nhận 919.535 hồ sơ trên tổng số 1.092.513 nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 84,17%; đã kích hoạt 880.125 tài khoản, đạt tỷ lệ 95,71% so với số hồ sơ đã thu nhận.

Đối với người nước ngoài, thành phố đã thu nhận 313 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 100% số người nước ngoài đủ điều kiện cấp định danh điện tử trên địa bàn.

Những kết quả trên góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Bảo hiểm Xã hội thành phố đã thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp cho 60.638 người hưởng qua tài khoản, đạt tỷ lệ 93,1%. Trong đó, tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản đạt 87,6%; người hưởng trợ cấp BHXH một lần qua tài khoản đạt 99,5%; người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản đạt 100%.

Công an thành phố cũng tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, phục vụ chi trả không dùng tiền mặt. Đến nay, có 249.395 công dân cư trú trên địa bàn đã tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, đạt tỷ lệ 24,77%.

Thành phố đồng thời triển khai giải pháp thu phí không dừng tại các bến xe, bãi đỗ xe trong khu vực đô thị. Từ đầu tháng 7/2026 đến nay, hệ thống đã thực hiện thu phí tự động trên hệ thống thanh toán điện tử giao thông đường bộ với tổng số 4.022 lượt, góp phần từng bước hình thành các phương thức thanh toán hiện đại, thuận tiện.