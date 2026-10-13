Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Theo Kế hoạch số 11255/KH-BNV ngày 6/10/2026 của Bộ Nội vụ, chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 15/10 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, số 35 Hùng Vương, Hà Nội.

Chương trình có chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Đây là hoạt động được tổ chức theo quy định của Luật Thanh niên năm 2020 và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP, nhằm tạo diễn đàn để thanh niên trực tiếp trao đổi, kiến nghị và đề xuất những vấn đề liên quan đến học tập, việc làm, khởi nghiệp, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì đối thoại, cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tổ chức thanh niên.

Tập trung vào khởi nghiệp, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực

Theo kế hoạch, nội dung đối thoại tập trung đánh giá kết quả xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, đặc biệt là những cơ chế liên quan đến việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Một trong những vấn đề trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề và trang bị kỹ năng cho thanh niên trước những thay đổi của thị trường lao động.

Trong đó, chương trình sẽ trao đổi về các giải pháp tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số.

Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 tập trung vào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm. Ảnh: Hội LHTN Việt Nam

Đáng chú ý, việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cũng được đưa vào nội dung đối thoại. Các chính sách hỗ trợ thanh niên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ được trao đổi tại chương trình.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ thảo luận về cơ chế hỗ trợ người trẻ tiếp cận thông tin thị trường lao động, cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm.

Những vấn đề liên quan đến tiếp cận nguồn vốn, tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ và điều kiện triển khai dự án khởi nghiệp cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Việc đưa AI, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vào nội dung đối thoại cho thấy trọng tâm của chương trình không chỉ là giải quyết nhu cầu việc làm trước mắt mà còn hướng đến trang bị năng lực để thanh niên tham gia các lĩnh vực kinh tế mới.

Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ, các nội dung trao đổi sẽ gắn với việc xác định những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.

Tạo điều kiện để thanh niên tham gia phát triển kinh tế số

Một nội dung khác được chú trọng tại chương trình là xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia phát triển các mô hình kinh tế.

Theo đó, các đại biểu sẽ trao đổi về những giải pháp hỗ trợ thanh niên thành lập, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới.

Chương trình cũng đề cập việc khuyến khích người trẻ tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Ảnh: Hội LHTN Việt Nam

Đặc biệt, thanh niên có thể trực tiếp phản ánh những khó khăn trong quá trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tìm kiếm nguồn lực đầu tư và triển khai các ý tưởng khởi nghiệp.

Thông qua hoạt động đối thoại, các bộ, ngành và cơ quan liên quan sẽ tiếp nhận, trao đổi, giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoặc phối hợp xử lý, cơ quan chức năng sẽ định hướng giải quyết sau chương trình.

Theo Bộ Nội vụ, kết quả đối thoại sẽ được tổng hợp để tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo. Đồng thời, việc theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của thanh niên cũng được đặt ra trong kế hoạch.

Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 300 đại biểu thanh niên, đại diện cho nhiều nhóm đối tượng như công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nhân trẻ, công nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn, đô thị, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo và thanh niên khuyết tật.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.

Chương trình diễn ra trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Với trọng tâm là khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm, cuộc đối thoại được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những rào cản về chính sách, tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và tham gia phát triển kinh tế số.