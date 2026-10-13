Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét mưa đá, gió giật ở khu vực thành phố Huế đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính 7 giờ đến 20 giờ ngày 13/10 có nơi trên 90mm như trạm: Đông Hà Hydro (Quảng Trị) 156,0mm, Bình Tiến (thành phố Huế) 92,8mm, Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 113,6mm, Bến Sỏi (Tây Ninh) 122,6mm, Trà Cú (Vĩnh Long) 104,2mm,…

Dự báo đêm 13/10 và ngày 14/10, khu vực thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.