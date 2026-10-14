Thời tiết ngày 14/10: Miền Trung mưa lớn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 14/10, Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng có nắng ban ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C. Vùng núi đêm và sáng sớm trời mát.

Miền Trung tiếp tục đối mặt với mưa lớn cục bộ. Từ Quảng Trị đến Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk cũng có mưa lớn.

Tây Nguyên chiều tối có mưa dông rải rác. Nam Bộ có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ mưa to. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 14/10, miền Trung mưa lớn kéo dài.

Thời tiết ngày 14/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Tp Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Nhiều mây, phía Bắc (từ Tp Đà Nẵng đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.