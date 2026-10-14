[Video] Dự báo thời tiết ngày 14/10/2026: Bắc Bộ có nắng, Trung Bộ mưa giảm, Nam Bộ chiều tối có dông

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh suy yếu chậm và dịch chuyển lệch về phía đông khiến sáng sớm trời nhiều mây, cục bộ có mưa nhỏ. Đến ban ngày, mây giảm dần, trời có nắng, thời tiết tạnh ráo hơn.

Ở Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn mưa vừa ở một vài nơi. Từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa giảm do nhiễu động trong đới gió đông suy yếu, phổ biến là mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh; nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc vẫn đáng lưu ý.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng gián đoạn. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện trở lại, tập trung tại Nam Bộ và Lâm Đồng, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.