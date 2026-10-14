Việt Nam từng bước khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị EC

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ sau Phiên họp thứ 35, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU, đạt được những chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Đến ngày 30/9/2026, Việt Nam đã thực hiện đầy đủ 31/38 khuyến nghị của EC sau đợt thanh tra lần thứ 5, có kết quả kiểm chứng; 5 khuyến nghị đang tiếp tục hoàn thiện theo lộ trình và 2 khuyến nghị tiếp tục được trao đổi, làm rõ với EC. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các khuyến nghị, dự kiến gửi EC trước ngày 15/10/2026.