Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2026): Nâng tầm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới

* Đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí Lương Đức Hải.

Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian mở rộng, quy mô lớn hơn và yêu cầu quản trị cao hơn trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, mà cốt lõi là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, tạo nền tảng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Trong bối cảnh đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng không thể chỉ dừng ở việc “kiện toàn cho đúng”, mà phải hướng tới “tổ chức để vận hành tốt và phát triển”. Đó là yêu cầu trực tiếp đặt ra đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong chặng đường mới.

Nền tảng được tạo dựng từ những công việc bền bỉ

Qua nhiều nhiệm kỳ, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã xây dựng nền tảng về tổ chức và con người cho Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị. Từ củng cố tổ chức đảng, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đến phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên; mỗi nhiệm vụ đều hướng tới một mục tiêu xuyên suốt: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh từ cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Những kết quả đó không chỉ tạo nên sức mạnh tổ chức, mà còn là nền tảng để Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Giai đoạn 2020 - 2025, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 12.647 đảng viên mới, đạt 101% chỉ tiêu; công tác quản lý, sàng lọc đảng viên được chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng. Quản lý đảng viên chuyển mạnh theo hướng số hóa, quản trị bằng dữ liệu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá cán bộ tiếp tục được đổi mới theo hướng coi trọng phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ; Bộ công cụ đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả công việc (KPI) được triển khai, góp phần cụ thể hóa việc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, tiến độ và kết quả công việc. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cấp ủy những cách làm phù hợp, hiệu quả, kịp thời xử lý những vấn đề mới, khó về tổ chức và cán bộ. Nổi bật là tham mưu các nội dung về tổ chức, cán bộ trong quá trình hợp nhất tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận từ ngày 1-7-2025, sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (thành lập Ban Trù bị các xã, phường mới; xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn cán bộ cấp xã mới; kiện toàn, sắp xếp số lượng cấp phó sở, ngành sau thành lập tỉnh bảo đảm theo quy định; tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030), bảo đảm tổ chức được sắp xếp đồng bộ, cán bộ được bố trí phù hợp, hệ thống chính trị vận hành ổn định, thông suốt sau hợp nhất.

Kiện toàn để vững mạnh, củng cố để phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số mặt công tác vẫn cần tiếp tục được củng cố, nâng cao, nhất là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ ở cơ sở; việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cần sát hơn, thực chất hơn; công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cần chủ động, kịp thời hơn. Từ yêu cầu thực tiễn, sắp xếp, kiện toàn không chỉ để tổ chức tinh gọn hơn, mà quan trọng hơn là để tổ chức mạnh hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Năm 2026 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời là năm tiếp theo tỉnh vận hành trong không gian phát triển mới sau hợp nhất. Hệ thống chính trị ổn định, các điểm nghẽn được tập trung tháo gỡ, các động lực phát triển được khơi thông, tạo nền tảng để Khánh Hòa phát huy tiềm năng, lợi thế và bước vào chặng đường phát triển mới với yêu cầu, khí thế và tầm vóc mới. Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. So với cùng kỳ năm trước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 11,21%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 33,2%; thu ngân sách nhà nước trên 36.100 tỷ đồng, đạt 96,1% dự toán, tăng 26%. Tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu (GRDP) cả năm tăng 10,2%.

Trong kết quả chung đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đáp ứng nhiệm vụ chính trị. Cùng với sắp xếp tổ chức, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ, đảng viên được triển khai gắn với yêu cầu vận hành mô hình tổ chức sau sắp xếp; đã phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và 2030 - 2035, 2031 - 2036 đối với 105/105 cơ quan, đơn vị, địa phương với 1.656 lượt cán bộ; triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh bảo đảm theo lộ trình. Toàn tỉnh giảm số thôn, tổ dân phố từ 1.233 xuống 880, giảm 353 đơn vị, tương ứng 28,6%, đồng thời duy trì 100% thôn, tổ dân phố có tổ chức đảng; việc sắp xếp các trường học bảo đảm tiến độ, đồng bộ với sắp xếp tổ chức đảng, giảm 482/728 trường, đạt tỷ lệ 66,2%. Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức đảng các cấp theo Quy định số 208-QĐ/TW, đồng thời hoàn thành việc rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng theo quy định mới đạt 99,7%. Đến nay, toàn tỉnh có 70 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 296 đảng bộ trực thuộc cơ sở, 16 đảng bộ bộ phận, 3.609 chi bộ, với 77.069 đảng viên. Công tác phát triển, quản lý và sàng lọc đảng viên được quan tâm, chú trọng thường xuyên; từ đầu năm đến nay kết nạp 2.206 đảng viên, đạt 98,6% chỉ tiêu năm 2026. Việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 176-QĐ/TU ngày càng đi vào nền nếp, thực chất; bình quân 3 quý năm 2026, trên 95% chi bộ được xếp loại tốt, không có chi bộ xếp loại kém, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Những kết quả nêu trên là nhờ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân; trong đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp trực tiếp tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên. Thước đo cuối cùng của sắp xếp tổ chức không phải là giảm được bao nhiêu đầu mối, mà là sau sắp xếp, năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tầm vóc mới, yêu cầu mới

Không gian phát triển mở rộng, hội tụ đa dạng tiềm năng, lợi thế và địa bàn, từ đô thị, nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến biển, đảo và đặc khu Trường Sa; từ du lịch - dịch vụ đến công nghiệp, năng lượng, logistics. Không gian mới đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ: tổ chức phải tinh gọn, phù hợp và vận hành hiệu quả; cán bộ phải đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đa dạng về địa bàn, lĩnh vực nhưng phải thống nhất về tổ chức, đồng bộ về lãnh đạo, xuyên suốt về mục tiêu phát triển.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định những mục tiêu phát triển ở mức cao: Tăng trưởng GRDP bình quân 11 - 12%/năm; kinh tế số chiếm 35% GRDP vào năm 2030; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%. Đồng thời, hằng năm, Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3 đến 4% tổng số đảng viên. Mục tiêu càng cao, yêu cầu về tổ chức và con người càng cao. Vì vậy, công tác tổ chức xây dựng Đảng phải chuyển từ tư duy “kiện toàn tổ chức” sang “kiến tạo năng lực lãnh đạo và thực thi”; từ bảo đảm tổ chức đúng quy định sang tổ chức để vận hành hiệu quả; từ quản lý cán bộ theo hồ sơ, quy trình sang sử dụng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ và kết quả; từ quản lý dữ liệu sang quản trị bằng dữ liệu. Đó là nội hàm thực chất của yêu cầu “chủ động nâng tầm” công tác tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Năm trọng tâm phải tạo chuyển biến tích cực

Quang cảnh Hội nghị giao ban ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026.

Một là, đổi mới tư duy tổ chức: Từ “sắp xếp đúng” sang “tổ chức để phát triển”. Sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra không chỉ là tinh gọn đầu mối, mà quan trọng hơn là cấp ủy, tổ chức đảng phải mạnh hơn, lãnh đạo hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Không gian phát triển mới của Khánh Hòa đòi hỏi tổ chức đảng vừa bảo đảm thống nhất về nguyên tắc, mô hình, vừa phù hợp với đặc điểm địa bàn, lĩnh vực, bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải chủ động rà soát, hướng dẫn, kịp thời tham mưu cấp ủy hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác theo thẩm quyền; khắc phục chồng chéo, bảo đảm tổ chức sau sắp xếp vận hành thông suốt, phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo. Thước đo cuối cùng là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phải được nâng lên.

Hai là, phải thường xuyên quán triệt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng là “cuộc họp quan trọng nhất”. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt, bảo đảm đúng nguyên tắc, nền nếp, thực chất, hiệu quả theo Chỉ thị số 50-CT/TW. Tiếp tục thực hiện Quy định số 176-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, xếp loại chi bộ định kỳ bảo đảm thực chất, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát để đánh giá không chỉ là chấm điểm, xếp loại, mà thực sự trở thành công cụ giúp chi bộ tự soi, tự sửa, khắc phục hạn chế, đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt và nâng cao chất lượng lãnh đạo. Điều quan trọng không phải đánh giá là thêm một thang điểm, mà là qua đánh giá, mỗi chi bộ tự nhận diện rõ việc phải làm, việc phải sửa và trách nhiệm của từng cấp ủy, đảng viên; chất lượng sinh hoạt phải được thể hiện bằng kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện, gắn với giải quyết những vấn đề cụ thể ở cơ sở. Sinh hoạt chi bộ phải thực sự là nơi thống nhất ý chí, phát huy trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, “lấy yêu cầu nhiệm vụ và kết quả thực hiện làm thước đo”. Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương thành các giải pháp phù hợp để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu quản trị và thực hiện nhiệm vụ trong không gian phát triển mới, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ theo yêu cầu vị trí, địa bàn, lĩnh vực; bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy đúng năng lực “dụng nhân như dụng mộc”. Tiếp tục hoàn thiện công cụ đo lường kết quả, hiệu quả công việc (KPI), gắn đánh giá cán bộ với vị trí việc làm, nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và kết quả thực hiện; coi kết quả công việc và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ là một trong những căn cứ quan trọng để quy hoạch, giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ. Công tác cán bộ không chỉ xác định “ai đủ điều kiện”, mà phải lựa chọn “ai phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và có khả năng tạo ra kết quả”, để bố trí, sử dụng đúng và phát huy tốt nhất năng lực cán bộ.

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý bằng dữ liệu. Toàn ngành phải quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là triển khai rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên điện tử, số hóa hồ sơ cán bộ và bảo vệ nội bộ theo lộ trình; triển khai thống nhất 4 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; bảo đảm 100% tổ chức đảng, đảng viên đủ điều kiện thực hiện sinh hoạt Đảng trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Chuyển đổi số phải đi vào thực chất, trở thành động lực đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện dựa trên dữ liệu và kết quả. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, trở thành nền tảng của thông tin, phục vụ nắm chắc tình hình, nhận diện đúng vấn đề, tham mưu đúng, quyết định kịp thời và kiểm soát kết quả thực hiện. Đích đến của chuyển đổi số là nâng cao năng lực quản trị, chất lượng tham mưu, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và hiệu quả thực thi của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Năm là, phải “nâng tầm đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung ương đang triển khai nhiều chủ trương mới, khó, có những vấn đề chưa có tiền lệ; Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiến độ và hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải không ngừng nâng cao về bản lĩnh, sâu hơn về chuyên môn, sát hơn với thực tiễn và nhạy bén hơn trước những vấn đề mới. Mỗi cán bộ phải không ngừng tự học, tự rèn, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo; nắm chắc tổ chức, hiểu cán bộ, sát cơ sở, am hiểu thực tiễn, nhất là những vấn đề mới, khó, phức tạp. Công tác tổ chức xây dựng Đảng không chỉ đòi hỏi làm đúng, làm chắc, làm kịp thời, mà phải chủ động nghiên cứu, phát hiện vấn đề từ sớm, tham mưu đúng, trúng, có chiều sâu, khả thi, giúp cấp ủy có quyết sách phù hợp về tổ chức và cán bộ. Từng đồng chí, nhất là người có chức vụ phải gương mẫu, tự nâng mình lên ngang tầm nhiệm vụ; toàn ngành phải đi trước một bước trong nghiên cứu, tham mưu và chuẩn bị về tổ chức, cán bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của Khánh Hòa.

Đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển

96 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là 96 năm không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu của Đảng, của đất nước và từng giai đoạn cách mạng. Kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, chúng ta trân trọng, biết ơn các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tận tâm, tận lực cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Đảng qua các thời kỳ; đồng thời càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác.

Với Khánh Hòa hôm nay, nâng tầm công tác tổ chức xây dựng Đảng trước hết là nâng tầm tư duy tham mưu, năng lực tổ chức thực hiện và chất lượng đội ngũ; phải chủ động chuẩn bị tổ chức, cán bộ và các điều kiện cần thiết cho những nhiệm vụ phía trước. Đi trước một bước không phải để làm thay công việc của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, mà để tham mưu đúng hơn, chuẩn bị kỹ hơn, nhận diện sớm hơn và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. Mỗi tổ chức đảng được kiện toàn phải thực sự mạnh hơn; mỗi cán bộ được bố trí phải đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; mỗi dữ liệu được chuẩn hóa phải phục vụ tốt hơn cho lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là cách thiết thực để tiếp nối truyền thống 96 năm của ngành bằng tư duy chủ động, phương pháp khoa học và kết quả thực chất; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển Khánh Hòa trong giai đoạn mới.