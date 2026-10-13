Đồng loạt thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Cà Mau đợt 2

Ngày 13/10, Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 3 điểm trên địa bàn tỉnh, gồm Công an phường Tân Thành, Công an xã Trần Văn Thời và Công an phường Láng Tròn.

Đông đảo thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến thu nhận mẫu ADN tại điểm thu nhận của Công an phường Tân Thành (Ảnh: H.Đ).

Chương trình do Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty Cổ phần Gene Viet triển khai. Các điểm thu nhận được bố trí phù hợp với địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ tại các xã, phường lân cận đến thực hiện thủ tục.

Qua rà soát, Công an tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 900 trường hợp đăng ký cung cấp mẫu sinh phẩm ADN. Để bảo đảm quá trình tiếp nhận diễn ra khoa học, thông suốt, lực lượng Công an chủ động phân bổ lịch theo từng địa bàn, căn cứ khoảng cách di chuyển nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người cùng thời điểm.

Trung tá Lê Trung Nghĩa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, các đơn vị đã phối hợp chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, bố trí điểm thu nhận và sắp xếp thời gian phù hợp với từng địa bàn.

Cán bộ Công an xã, phường hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai thông tin trước khi lấy mẫu ADN (Ảnh: H.Đ).

“Chúng tôi đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo về nhân lực, trang thiết bị, bố trí các điểm thu nhận phù hợp và phân bổ thời gian theo từng địa bàn để tạo thuận lợi cho người dân. Đồng thời, Công an xã, phường cũng chủ động bố trí phương tiện, nhân lực phối hợp với chúng tôi để buổi thu nhận diễn ra nhanh chóng, thuận tiện cho thân nhân liệt sĩ”, Trung tá Nghĩa thông tin.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại các điểm thu nhận theo giấy mời. Công an các xã, phường phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa đón những trường hợp ở xa, gặp khó khăn trong việc đi lại.

Tại các điểm tiếp nhận, cán bộ Công an hướng dẫn người dân kê khai, kiểm tra thông tin và thực hiện các bước theo quy trình, từ nhập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm ADN đến ký xác nhận. Việc bố trí nhân lực hợp lý, hướng dẫn cụ thể giúp quá trình thu nhận diễn ra thuận lợi, nhất là đối với người cao tuổi.

Công tác thu nhận thông tin và lấy mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được tổ chức khoa học, hiệu quả tại điểm thu nhận của Công an xã Trần Văn Thời (Ảnh: H.Đ).

Có mặt tại điểm thu nhận, bà Nguyễn Thị Điệp (ngụ Khóm 2, phường Lý Văn Lâm), xúc động chia sẻ: “Khi biết tin hôm nay đến thu nhận ADN để tìm lại người anh liệt sĩ đã hy sinh của mình, tôi mừng đến nỗi không thể ngủ được. Đến điểm thu nhận thì cán bộ Công an hướng dẫn tận tình, chu đáo từng bước nên tôi thực hiện các thủ tục rất thuận lợi. Tôi mong rằng, với việc thu nhận và đối sánh mẫu ADN, nhiều gia đình sẽ sớm tìm được thông tin về liệt sĩ, để những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình”.

Đáng chú ý, tại điểm thu nhận ở Công an xã Trần Văn Thời, bên cạnh việc tổ chức lấy mẫu tại địa điểm cố định, Công an tỉnh còn bố trí tổ công tác lưu động đến tận nhà những thân nhân liệt sĩ sức khỏe yếu, mắc bệnh nặng, không thể đi lại. Cách làm này giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về sức khỏe vẫn được tạo điều kiện cung cấp mẫu sinh phẩm, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Đoàn công tác lưu động đến tận nhà ông Đặng Thành Long (ấp Đòn Dong, xã Trần Văn Thời), thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính (Ảnh: H.Đ).

Cán bộ Công an xã Tân Tiến hỗ trợ thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe yếu đến điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN (Ảnh: H.Đ).

Trong sáng 13/10, lực lượng chức năng đã thu nhận hơn 220 mẫu sinh phẩm ADN tại 3 điểm cố định. Đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ lần thứ 2 năm 2026 dự kiến tiếp tục đến hết ngày 14/10.

Việc đồng loạt triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng, cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ thu nhận, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác minh thông tin...