Nghỉ việc sau 1/8/2026, công chức được hưởng chế độ thế nào?

Bộ Nội vụ vừa trả lời thắc mắc về chế độ trợ cấp thôi việc đối với công chức đã được cấp có thẩm quyền đồng ý cho nghỉ theo nguyện vọng trước ngày 1/8/2026 nhưng chưa ban hành quyết định cho thôi việc.

Cụ thể, theo phản ánh của ông H.S., cơ quan ông có công chức xin thôi việc theo nguyện vọng và đã được cấp có thẩm quyền đồng ý, ban hành nghị quyết trước ngày 1/8/2026. Thời điểm nghỉ việc dự kiến là ngày 1/10/2026, nhưng đến nay chưa có quyết định cho thôi việc.

Ông S. muốn biết trường hợp này có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không, khi Nghị định số 300/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/8/2026.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ dẫn khoản 4 Điều 35 Nghị định số 300/2026 ngày 29/7 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2025 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo quy định này, trường hợp đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trình cấp có thẩm quyền trước ngày Nghị định số 300/2026 có hiệu lực nhưng chưa ban hành quyết định giải quyết chế độ đối với công chức tự nguyện thôi việc theo khoản 1 Điều 58 Nghị định 170/2025 thì được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm hoàn thiện hồ sơ.

Từ quy định trên, Bộ Nội vụ đề nghị ông S. nghiên cứu và trao đổi với cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết.

Như vậy, đối với trường hợp đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trước ngày 1/8/2026, việc giải quyết chế độ thôi việc được thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm hoàn thiện hồ sơ, dù quyết định giải quyết chế độ chưa được ban hành.