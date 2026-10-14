Đồng Nai định mở tuyến xe buýt dài hơn 100 km

TP.Đồng Nai quy hoạch 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với các địa phương trong và ngoài thành phố, trong đó có 5 tuyến nội tỉnh và 11 tuyến liên tỉnh. Tuy nhiên, hiện cả 16 tuyến đều chưa được đưa vào khai thác.

Đồng Nai quy hoạch 16 tuyến xe buýt kết nối với sân bay Long Thành (Ảnh minh họa)

Cụ thể, 5 tuyến nội tỉnh kết nối sân bay Long Thành xuất phát từ các khu vực gồm Bình Phước, Khu du lịch núi Chứa Chan, Tân Phú, Bến xe Biên Hòa và phà Cát Lái. Các tuyến có chiều dài từ 30-115km, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sân bay từ nhiều địa bàn trong thành phố.

Đối với mạng lưới liên tỉnh, 11 tuyến được quy hoạch kết nối sân bay Long Thành với các đầu mối giao thông lớn như Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe Bình Dương, Bến xe Vũng Tàu, Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Bàu Bàng, Bến xe buýt quận 8 và Bến xe Miền Tây.

Ngoài ra, mạng lưới còn mở rộng kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất và các khu vực du lịch ven biển như Phước Hải - Long Hải, Phước Bửu - Hồ Tràm.

Việc quy hoạch các tuyến xe buýt nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, tăng cường kết nối sân bay Long Thành với TPHCM và các khu vực lân cận. Khi được đưa vào khai thác, các tuyến xe buýt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho hành khách, hỗ trợ kết nối giữa các đầu mối giao thông và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ.

Tuy nhiên, hiện cả 16 tuyến đều chưa khai thác. Việc tổ chức vận hành, xác định thời điểm hoạt động và bảo đảm khả năng kết nối thực tế sẽ là những yếu tố quan trọng để mạng lưới xe buýt phát huy hiệu quả khi sân bay Long Thành đi vào khai thác thương mại.