Hội An rộn ràng Tết Trung thu

Trung thu Hội An. Ảnh: Trung tâm QLDSVH

Trong những ngày diễn ra chương trình, không gian phố cổ được tô điểm bởi ánh đèn lồng, kết hợp nhiều hoạt động gắn với ký ức Trung thu như múa thiên cẩu, trò chơi dân gian, hát đồng dao, làm lồng đèn thủ công… Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Hội An.

Điểm nhấn là triển lãm ảnh và không gian trưng bày về nghệ thuật múa thiên cẩu tại Bảo tàng Văn hóa dân gian (số 33 Nguyễn Thái Học), diễn ra từ ngày 22-25/9. Thông qua hình ảnh, tư liệu, công chúng có thể tìm hiểu về tạo hình, động tác biểu diễn cũng như những giá trị văn hóa của loại hình diễn xướng dân gian gắn bó lâu đời với Tết Trung thu tại Hội An.

Cùng thời gian này, nhiều hoạt động trải nghiệm thủ công được tổ chức, giúp người dân và du khách trực tiếp tham gia vào không gian văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, từ 18 giờ 30 đến 21 giờ ngày 24/9, chương trình “Đêm phố cổ” Hội An được tổ chức trong khu phố cổ, góp phần tái hiện một mùa Trung thu mang đậm dấu ấn phố Hội.