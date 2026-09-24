Xúc động tiễn đưa nữ cán bộ Bệnh viện Xanh Pôn hiến tạng cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch

Nằm trên chiếc băng ca chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật lấy tạng không phải là một người bệnh xa lạ, mà chính là người đồng nghiệp thân thương - chị Bạch Hồng Ánh (52 tuổi), cán bộ Phòng Hành chính Quản trị của bệnh viện. Trước khi trái tim ngừng đập, người chiến sĩ áo trắng ấy cùng gia đình đã quyết định trao lại những mầm sống vô giá cho cuộc đời.

33 năm cống hiến và quyết định nhân văn lay động lòng người

Chị Bạch Hồng Ánh là gương mặt thân thương, cần mẫn và gắn bó với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong suốt hơn ba thập kỷ. Suốt 33 năm công tác (từ tháng 3-1993 đến nay), chị đã có hơn 31 năm gắn bó chăm sóc người bệnh tại Khoa Sơ sinh trước khi chuyển về công tác tại Phòng Hành chính Quản trị. Dù ở vị trí nào, chị cũng luôn là tấm gương mẫn cán, tận tụy hết lòng vì đồng nghiệp, vì bệnh nhân và vì sự phát triển của bệnh viện.

Lắng đọng khoảnh khắc tiễn biệt vô cùng xúc động. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Ngày 20-9, chị nhập viện trong tình trạng sốt, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn. Dù có tiền sử dị dạng mạch máu não thể hang và từng điều trị Gamma Knife cách đây 3 năm, nhưng không ai ngờ căn bệnh u máu thể hang phức tạp trong não lại chuyển biến xấu đi nhanh chóng đến thế.

Ngay khi tiếp nhận người đồng nghiệp, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã dốc toàn tâm toàn lực, áp dụng những phác đồ điều trị tích cực nhất. Thế nhưng, phép màu đã không xảy ra. Hội đồng chuyên môn tiến hành đánh giá chết não nghiêm ngặt theo đúng quy định y khoa. Sau 3 lần kiểm tra chuyên sâu vào 23h ngày 23-9, 5h và 11h ngày 24-9, các chuyên gia đành đau đớn đưa ra kết luận: Chị Bạch Hồng Ánh đã rơi vào trạng thái chết não không thể hồi phục.

Trong khoảnh khắc đau thương khi phải đối diện với sự chia ly vĩnh viễn, người thân của chị Ánh đã nén dòng nước mắt để đưa ra một quyết định cao cả: Đồng ý hiến tặng mô, tạng của chị để hồi sinh những cuộc đời khác. Cả cuộc đời chị đã thầm lặng cống hiến cho ngành y, và ở những giây phút cuối cùng, phần thân thể quý báu của chị tiếp tục ở lại trần gian để thắp lên hy vọng sống cho những bệnh nhân nguy kịch đang mòn mỏi chờ ghép tạng.

Trước giờ phẫu thuật lấy tạng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã trang trọng tổ chức lễ tri ân chị Bạch Hồng Ánh. Hàng trăm cán bộ chủ chốt, y bác sĩ, nhân viên các khoa, phòng, trung tâm đã cùng góp mặt, kính cẩn nghiêng mình trước người đồng nghiệp thân yêu.

Quang cảnh Lễ tri ân chị Bạch Hồng Ánh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Trong không gian trầm lắng và xúc động, Bác sĩ Chuyên khoa II Bùi Hoàng Thảo, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học, Phụ trách Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ: "Trong suốt 33 năm qua, chị Bạch Hồng Ánh luôn là cán bộ gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần cống hiến. Tới những giờ phút cuối cùng, chị và gia đình đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp là hiến tặng những phần cơ thể quý báu của mình để cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch khác. Đây là hành động vô cùng nhân văn, giàu ý nghĩa, thắp sáng và lan tỏa tinh thần hiến mô tạng cứu người trong tập thể cán bộ y tế và toàn xã hội. Hình ảnh chị Ánh với nụ cười rạng rỡ, tinh thần tích cực, tận tụy hết mình trong công việc sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim và ký ức của toàn thể chúng tôi. Chị sẽ mãi là một phần tươi đẹp, đáng tự hào trong lịch sử Bệnh viện Xanh Pôn”.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn xúc động chia sẻ kỷ niệm về chị Bạch Hồng Ánh, đồng thời cam kết Bệnh viện sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và định hướng công việc cho các con của chị tiếp nối truyền thống ngành Y cao quý của gia đình. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - không giấu nổi sự xúc động: “Nghĩa cử của chị và gia đình mang ý nghĩa to lớn không chỉ đối với Bệnh viện Xanh Pôn, mà với cả ngành Y tế và toàn xã hội. Chị ra đi, nhưng một phần thân xác của chị vẫn tiếp tục ở lại, hòa vào sự sống của những con người khác. Tập thể bệnh viện xin được tri ân sâu sắc nghĩa cử cao đẹp của chị và gia đình”.

TS Nguyễn Đức Long khẳng định, Bệnh viện sẽ coi việc lo chu toàn hậu sự cho chị Ánh. Đồng thời, Bệnh viện sẽ thực hiện tối đa các chế độ chính sách, đề xuất Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội có những khen tặng xứng đáng. Đặc biệt, biết chị có hai người con, Giám đốc Nguyễn Đức Long cam kết Bệnh viện sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và định hướng công việc cho các cháu, tiếp nối truyền thống ngành Y cao quý của gia đình.

Khoảnh khắc trước lúc chuyển tạng sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho một ca bệnh nguy kịch. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Đồng cảm sâu sắc trước nỗi mất mát to lớn này, Bác sĩ chuyên khoa II Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn bày tỏ: “Trong đời làm nghề y, chúng tôi đã chứng kiến nhiều cuộc chia ly và nhiều quyết định hiến tạng thiêng liêng, nhưng lần này thực sự vô cùng xúc động. Người nằm đó là người chị em sớm hôm cùng làm việc dưới một mái nhà Xanh Pôn. Quyết định nhân văn của chị và gia đình giữa lúc nỗi đau xé lòng nhất đã minh chứng cho tinh thần y đức cao đẹp: Cho đến hơi thở cuối cùng, người cán bộ y tế vẫn chọn cách sẻ chia sự sống. Chị đã thắp lên một ngọn lửa ấm áp về tình yêu thương, để lại tấm gương sáng ngời cho tập thể cán bộ, nhân viên noi theo”.

Những mầm sống được hồi sinh

Ngay sau lễ tri ân, ca phẫu thuật lấy - ghép đa tạng được tiến hành khẩn trương với sự phối hợp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Từng giây, từng phút trong phòng mổ đều diễn ra trong không khí trang nghiêm, chuẩn xác tuyệt đối để trân quý từng phần tạng mà người hiến tặng trao lại.

Cẩn trọng thực hiện phẫu thuật lấy - ghép đa tạng, trân quý từng phần tạng mà người hiến tặng trao lại. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Từ nguồn tạng hiến của chị Bạch Hồng Ánh, hai quả thận được dành để ghép thành công cho hai người bệnh suy thận giai đoạn cuối ngay tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Trong khi đó, gan được khẩn trương bảo quản và vận chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho một ca bệnh nguy kịch khác. Ít nhất ba số phận đã được kéo lại từ lằn ranh sinh tử nhờ nghĩa cử cao đẹp này.

Theo thống kê từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đây là ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 6 tại bệnh viện. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã thực hiện lấy đa tạng từ 3 người hiến chết não (trong số 6 ca từ người chết não đã thực hiện), ghép thận thành công cho 16 trường hợp, nâng tổng số ca ghép thận tại bệnh viện lên con số 82 ca.

Sự ra đi của chị Bạch Hồng Ánh là một niềm xót xa khôn nguôi đối với gia đình và đại gia đình áo trắng Xanh Pôn. Nhưng nghĩa cử của chị và gia đình đã minh chứng trọn vẹn cho thông điệp nhân sinh sâu sắc: “Cho đi là còn mãi”. Ngọn lửa nhân ái của người nữ cán bộ y tế Thủ đô sẽ tiếp tục cháy mãi, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, để sự sống mãi được nối dài.