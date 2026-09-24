Rộn ràng 'Đêm hội trăng rằm'
Tối 24/9, Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” nhằm tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho thiếu nhi đang học tập, sinh hoạt tại đây.
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động văn nghệ, giao lưu mang đến không khí rộn ràng của đêm Trung thu. Điểm nhấn của chương trình là những tiết mục do các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội nghệ thuật của Nhà Thiếu nhi tỉnh biểu diễn, như: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Dân ca 3 miền”, múa “Ông trăng miệng cười”, múa “Em đi xem hội trăng rằm”.
Bên cạnh đó là các tiết mục hiện đại, như: Nhảy “Mashup Shadow”, múa “Lung linh đèn lồng”, tốp ca “Tết suối hồng” tạo không khí vui tươi, sinh động, nhiều màu sắc.
Thông qua chương trình “Đêm hội trăng rằm”, các em thiếu nhi có thêm cơ hội giao lưu, vui chơi và đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp; đồng thời có thêm những trải nghiệm và kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.
Dịp này, lãnh đạo Nhà Thiếu nhi tỉnh, Sở Y tế và Tỉnh đoàn đã trao tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi, qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/ron-rang-dem-hoi-trang-ram-b8f0675/