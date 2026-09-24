Rộn ràng 'Đêm hội trăng rằm'

Quang cảnh chương trình - Ảnh: B.N

Tiết mục tốp ca múa “Ông trăng miệng cười” - Ảnh: B.N

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động văn nghệ, giao lưu mang đến không khí rộn ràng của đêm Trung thu. Điểm nhấn của chương trình là những tiết mục do các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội nghệ thuật của Nhà Thiếu nhi tỉnh biểu diễn, như: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Dân ca 3 miền”, múa “Ông trăng miệng cười”, múa “Em đi xem hội trăng rằm”.

Bên cạnh đó là các tiết mục hiện đại, như: Nhảy “Mashup Shadow”, múa “Lung linh đèn lồng”, tốp ca “Tết suối hồng” tạo không khí vui tươi, sinh động, nhiều màu sắc.

Màn múa lân rộn ràng và ấn tượng mở đầu cho chương trình “ Đêm hội trăng rằm” - Ảnh: B.N

Tiết mục tốp ca múa “Ông trăng miệng cười” - Ảnh: B.N

Thông qua chương trình “Đêm hội trăng rằm”, các em thiếu nhi có thêm cơ hội giao lưu, vui chơi và đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp; đồng thời có thêm những trải nghiệm và kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Dân ca 3 miền” do Dàn nhạc dân tộc Nhà Thiếu nhi tỉnh biểu diễn - Ảnh: B.N

Đại diện Nhà Thiếu nhi tỉnh, Sở Y tế và Tỉnh đoàn trao tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi - Ảnh: B.N

Dịp này, lãnh đạo Nhà Thiếu nhi tỉnh, Sở Y tế và Tỉnh đoàn đã trao tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi, qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa.