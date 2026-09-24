Ninh Bình: Rộn rã Trung thu với 12.000 suất ăn miễn phí cho các em nhỏ

Không gian phố ẩm thực ở cổng Tam Quan

Ghi nhận của phóng viên Văn Hoá, từ 17h ngày 24.9 (tức ngày 14.8 âm lịch) hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại nhiều điểm để tham gia điều phối các hoạt động diễn ra trong dịp Tết Trung thu 2026.

Nơi phát suất ăn miễn phí cho các em thiếu niên, nhi đồng

Khu vực phía Bắc của cổng Tam Quan được bố trí là nơi chia đồ ăn thành từng suất. Mỗi suất ăn bao gồm đùi gà chiên, bánh, khoai tây chiên và gia vị.

Đồ ăn còn nóng được các bác, các cô cẩn thận bỏ vào từng hộp

Sau khi đóng gói, suất ăn sẽ được đậy kín bằng nắp nhựa, đảm bảo vệ sinh và chuyển vào khu vực không gian phố ẩm thực ngay giữa cổng Tam Quan để sẵn sàng phát cho các em nhỏ.

Khoảng 2.000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia điều phối hoạt động Tết Trung thu 2026 ở Ninh Bình

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn từ 17h30 – 18h00, hàng nghìn suất ăn đã được phát đến tay các em nhỏ. Được biết, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường là đơn vị tài trợ toàn bộ 12.000 suất ăn miễn phí.

Chỉ trong vòng nửa tiếng hàng nghìn suất ăn đã được phát đến tay các em nhỏ

Anh Nguyễn Nghị (du khách đến từ Thanh Hoá) cho biết: "Trung thu năm nay gia đình tôi đi du lịch Ninh Bình, khi ghé qua Phố cổ Hoa Lư và gian hàng ẩm thực, tôi khá bất ngờ khi 2 con của tôi cũng được phát 2 suất ăn miễn phí. Đồ ăn còn nóng nguyên, thơm và các con tôi ăn khá ngon miệng".

Các em hào hứng khi được nhận món quà nhỏ nhân dịp Trung thu

Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Tết Trung thu 2026, Ninh Bình tổ chức chương trình “Trung thu – Không gian quảng bá văn hoá, sản phẩm OCOP và ẩm thực du lịch năm 2026” với chuỗi hoạt động diễn ra tại Phố cổ Hoa Lư từ ngày 24.9 – 26.9

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình là đơn vị chủ trì hoạt động không gian phố ẩm thực từ cổng Tam Quan đến khu vực đối diện chùa Vàng. Các gian hàng tập trung giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Ninh Bình. Trong đó, có nhiều sản phẩm truyền thống, những món quà quê dịp Trung thu.

Đoàn rước mô hình đèn lồng khổng lồ diễu hành dọc tuyến đường Tràng An, qua Phố cổ Hoa Lư, cổng Tam Quan trong các ngày 24 - 27.9

Được biết, điểm nhấn chính của Trung thu 2026 tại Ninh Bình là chương trình “Trung thu cho em – Sắc màu di sản - Trải nghiệm Ninh Bình” vào tối 24.9, kết hợp hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm, xiếc, phá cỗ Trung thu, trống hội, rước mô hình đèn lồng khổng lồ, bắn pháo hoa tầm cao và trao quà cho hàng trăm em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn.