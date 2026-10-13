Học sinh Mỹ học thêm kiểu gì?

Học sinh các nước châu Âu, Mỹ cũng học thêm ở trường hoặc với gia sư tại nhà. Ảnh: Pexels.

Khi chiều xuống tại khu Girlington, thành phố Bradford (Anh), nhiều phụ huynh bắt đầu đưa con đến trung tâm Explore Learning sau giờ học chính khóa. Tại đây, những đứa trẻ từ tiểu học, THCS dành khoảng một giờ làm bài Toán, Tiếng Anh trên máy tính dưới sự hỗ trợ của nhân viên khi cần. Sau giờ học, các em có 15 phút vui chơi trước khi ra về.

Trong số những học sinh theo học tại đây, Abubakar và em gái Amna đã quen dần với nhịp học bởi cả hai đã theo học tại trung tâm gần hai năm. Cha của các em là ông Malik Ijaz đã làm thêm để trang trải khoản phí học bổ sung. Với ông, đây là khoản đầu tư cho tương lai của con.

Cách Bradford hàng nghìn km, tại Compton, California (Mỹ), Harmoni Knight, học sinh lớp 6, lại được hỗ trợ theo cách khác. Từng gặp khó khăn với môn Toán, em dần cải thiện kết quả nhờ những buổi phụ đạo ngay tại trường.

Tại học khu Compton, nơi Knight theo học, hơn 250 gia sư tham gia hỗ trợ học sinh về Toán, đọc hiểu và tiếng Anh. Một số em còn được phụ đạo vào thứ bảy hoặc trong kỳ nghỉ hè.

Học sinh Anh được gia sư phụ đạo tại nhà. Ảnh: The Guardian.

Ai học thêm?

Tại Anh, gia sư tư nhân là hình thức được ưa chuộng để giúp học sinh theo kịp chương trình, củng cố kỹ năng hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh. Với những gia đình hướng con vào trường có tính cạnh tranh cao, học thêm còn là cách để trẻ làm quen với dạng bài thi và tăng cơ hội đạt kết quả mong muốn.

Báo cáo Private Tutoring 2026 của tổ chức Sutton Trust cho biết 29% học sinh trung học tại Anh và Wales từng học gia sư tư nhân. Tỷ lệ này lên tới 45% tại London, trong khi ở phần còn lại của Anh là 27% và tại Wales là 24%. Về phần học phí, các trung tâm gia sư chuyên luyện thi tại London có thể thu 50-100 bảng Anh mỗi giờ.

Khác biệt cũng xuất hiện giữa các nhóm gia đình. Trong nhóm có điều kiện kinh tế tốt nhất, 30% học sinh từng học gia sư, trong khi nhóm khó khăn nhất chỉ ghi nhận khoảng 23%. Những con số này cho thấy học thêm không chỉ liên quan đến nhu cầu học tập, mà còn chịu ảnh hưởng từ khả năng chi trả của phụ huynh.

Tại Anh, nhiều gia đình không nhất thiết chờ đến khi con học yếu mới tìm gia sư. Việc chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp, tuyển sinh cũng có thể khiến phụ huynh chủ động đầu tư cho con từ sớm. Khi kết quả tuyển sinh ảnh hưởng đến cơ hội vào trường mong muốn, học thêm trở thành một lựa chọn để gia đình tìm cách nâng cao lợi thế cho trẻ.

Tuy nhiên, học thêm tư nhân không phải con đường duy nhất. Trường học có thể tổ chức phụ đạo cho học sinh gặp khó khăn, giúp các em bổ sung kiến thức ngay trong môi trường chính khóa.

Sau đại dịch Covid-19, nhiều trường học Mỹ phải tìm cách hỗ trợ học sinh chưa phục hồi kết quả học tập. Chương trình huy động gia sư để hỗ trợ học sinh trong nhiều khung giờ khác nhau. Mục tiêu là giúp các em củng cố kiến thức và theo kịp chương trình, thay vì hoàn toàn dựa vào khả năng tìm kiếm gia sư của từng gia đình.

Dù vậy, thị trường gia sư tư nhân tại nước này vẫn phát triển. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Education Finance and Policy ghi nhận số trung tâm gia sư tại Mỹ tăng từ khoảng 3.000 năm 1997 lên 10.000 năm 2022. Các trung tâm tập trung nhiều hơn tại những khu vực có thu nhập và trình độ học vấn của phụ huynh cao.

Học sinh tại bang California tham gia lớp phụ đạo tại trường. Ảnh: Eric Thayer.

Học thêm tùy theo nhu cầu

Không riêng Mỹ và Anh, nhiều quốc gia khác ở châu Âu cũng nở rộ dịch vụ dạy thêm. Ví dụ, ở Ireland, học thêm ngoài giờ, thường được gọi là grinds. Đáng chú ý, grinds thường gắn chặt với quá trình chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp Leaving Certificate. Kết quả kỳ thi này có ảnh hưởng quan trọng đến cơ hội vào đại học, đó là lý do nhiều học sinh tìm đến các lớp bổ trợ để củng cố kiến thức và cải thiện điểm số.

Năm 2024, một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Ireland (ESRI) công bố đã so sánh hoạt động học thêm tại Ireland và Đức. Công bố này cho biết 55% học sinh Ireland được khảo sát từng học thêm trong năm cuối trung học. Trong khi đó, tỷ lệ học sinh Đức tham gia học thêm trong từng năm học được ghi nhận chỉ ở mức khoảng 16-20%.

Sự chênh lệch cho thấy nhu cầu học thêm còn phụ thuộc vào cách tổ chức kỳ thi, mức độ cạnh tranh trong tuyển sinh, khả năng hỗ trợ của trường học và mục tiêu của gia đình.

Khi gia sư trở thành dịch vụ tư nhân, khả năng chi trả có thể tạo ra khác biệt. Ngược lại, nếu trường học có đủ nguồn lực để tổ chức phụ đạo, học sinh gặp khó khăn sẽ có thêm cơ hội nhận được hỗ trợ ngay trong trường học.

Dù theo hình thức nào, học thêm cũng không tự động bảo đảm học sinh đạt kết quả tốt hơn. Hiệu quả phụ thuộc vào nhu cầu thực tế, chất lượng giảng dạy và cách hoạt động bổ trợ được kết hợp với chương trình chính khóa.