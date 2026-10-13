Những điều du học sinh cần biết về các bảng xếp hạng đại học thế giới

Vì vậy, để tìm kiếm những trường đại học tốt nhất, người học cần xác định rõ điều gì phù hợp với nhu cầu của mình.

Một bảng xếp hạng có thể hữu ích khi lựa chọn trường tại một quốc gia cụ thể, tìm kiếm chương trình đào tạo tốt trong một lĩnh vực nhất định hoặc xác định môi trường học tập đáp ứng những tiêu chí riêng.

Với sự đa dạng của các hệ thống xếp hạng, danh sách những trường đại học hàng đầu cũng có sự khác biệt tùy theo phương pháp và tiêu chí đánh giá.

Do đó, việc hiểu rõ đặc điểm của từng hệ thống sẽ giúp sinh viên lựa chọn nguồn tham khảo phù hợp với mục tiêu và những ưu tiên của bản thân, từ đó tìm được trường phù hợp nhất đáp ứng yêu cầu của mình.

Ảnh minh họa.

Bảng xếp hạng đại học thế giới

Cũng như các bảng xếp hạng quốc tế hiện hành khác của Times Higher Education (tạp chí uy tín của Anh Quốc chuyên về tin tức và các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học), Bảng xếp hạng đại học thế giới tập trung đánh giá những trường đại học có hoạt động nghiên cứu chuyên sâu và chuyển giao tri thức nghiên cứu cho sinh viên bậc đại học.

Để đủ điều kiện tham gia xếp hạng, một trường phải công bố hơn 150 bài báo khoa học mỗi năm và có hoạt động đào tạo sinh viên bậc đại học.

Bảng xếp hạng năm 2027 bao gồm hơn 2.200 trường đại học hàng đầu thế giới, được đánh giá dựa trên các tiêu chí về giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và mức độ quốc tế hóa. Số lượng trường đại học và quốc gia góp mặt trong bảng xếp hạng tiếp tục tăng qua từng năm.

Đối với những sinh viên muốn tìm hiểu vị thế của các trường đại học trên phạm vi toàn cầu, bảng xếp hạng này cung cấp cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục. Kết quả được tính toán dựa trên 17 chỉ số khác nhau, trong đó có khảo sát uy tín về nghiên cứu và giảng dạy, tỷ lệ giảng viên trên sinh viên và tỷ lệ sinh viên quốc tế.

Với phương pháp đánh giá toàn diện trên nhiều phương diện hoạt động của một trường đại học, bảng xếp hạng này cung cấp nguồn tham khảo hữu ích và đáng tin cậy cho người học có những nhu cầu và mối quan tâm khác nhau.

Bảng xếp hạng tác động phát triển bền vững

Bảng xếp hạng tác động của Times Higher Education được xây dựng nhằm đánh giá những tác động mà các trường đại học tạo ra trên phạm vi toàn cầu. Bảng xếp hạng xem xét các chính sách và biện pháp mà các cơ sở giáo dục triển khai để giải quyết những thách thức lớn của thế giới, trong đó có bất bình đẳng giới, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng toàn cầu và các vấn đề về phát triển bền vững.

Để xây dựng bảng xếp hạng, Times Higher Education đánh giá cam kết của các trường đại học trên thế giới đối với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc. Đây là chương trình hành động toàn cầu nhằm giải quyết những thách thức nghiêm trọng mà thế giới đang phải đối mặt, hướng tới một tương lai bền vững hơn.

Bảng xếp hạng này là nguồn tham khảo quan trọng đối với sinh viên trong quá trình lựa chọn trường đại học. Thay vì chỉ tập trung vào sản lượng nghiên cứu, bảng xếp hạng chú trọng những đóng góp và tác động thực tế của các trường đối với các vấn đề cấp bách của thế giới. Qua đó, người học có thêm cơ sở để cân nhắc những giá trị mà một cơ sở giáo dục theo đuổi bên cạnh chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Bảng xếp hạng theo lĩnh vực đào tạo

Khi bắt đầu tìm hiểu các lựa chọn đại học, nhiều học sinh đã có ít nhất một hình dung ban đầu về ngành học mình muốn theo đuổi. Vì vậy, bên cạnh việc xem xét thứ hạng tổng thể, người học nên thu hẹp phạm vi lựa chọn vào những trường có thế mạnh trong lĩnh vực mình quan tâm.

Các bảng xếp hạng theo nhóm ngành rộng đặc biệt hữu ích đối với những sinh viên chưa xác định chính xác chương trình đào tạo muốn theo học, nhưng đã có định hướng nhất định về lĩnh vực chuyên môn.

Times Higher Education phân chia các bảng xếp hạng theo lĩnh vực thành 11 nhóm ngành chính gồm: nghệ thuật và nhân văn; y học lâm sàng, tiền lâm sàng và sức khỏe; kỹ thuật; khoa học sự sống; khoa học vật lí; khoa học xã hội; giáo dục; luật; tâm lý học; khoa học máy tính; kinh doanh và kinh tế.

Các bảng xếp hạng này sử dụng phương pháp đánh giá tương tự Bảng xếp hạng đại học thế giới, nhưng điều chỉnh trọng số của 17 chỉ số nhằm phản ánh những ưu tiên và đặc thù của từng lĩnh vực.

Do đó, thứ hạng của một trường trong ngành học cụ thể có thể khác biệt đáng kể so với thứ hạng tổng thể. Đây cũng là lý do sinh viên nên tìm hiểu các bảng xếp hạng chuyên ngành để có cái nhìn sát hơn về chất lượng đào tạo trong lĩnh vực mình dự định theo đuổi.

Bảng xếp hạng theo khu vực

Người học có thể lọc Bảng xếp hạng đại học thế giới theo quốc gia quan tâm. Tuy nhiên, nếu muốn so sánh các trường tại nhiều quốc gia trong cùng một khu vực, việc tham khảo những bảng xếp hạng riêng theo khu vực sẽ phù hợp hơn. Các bảng xếp hạng này bao gồm: Bảng xếp hạng đại học châu Á, Bảng xếp hạng đại học Mỹ Latinh và Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới Ả Rập.

Những bảng xếp hạng trên sử dụng phương pháp đánh giá tương tự Bảng xếp hạng đại học thế giới, chú trọng chất lượng nghiên cứu và giảng dạy, đồng thời điều chỉnh các tiêu chí để phản ánh những ưu tiên và đặc điểm của từng khu vực.

Bên cạnh đó, một số bảng xếp hạng không chính thức dành cho sinh viên cũng được xây dựng dựa trên dữ liệu của Bảng xếp hạng đại học thế giới. Những danh sách này có thể tập trung vào các trường đại học quy mô nhỏ tốt nhất, các trường có mức độ quốc tế hóa cao nhất hoặc những trường do phụ nữ lãnh đạo có thứ hạng cao nhất.

Đối với sinh viên có ý định du học hoặc muốn tìm hiểu thêm những lựa chọn ngoài phạm vi quen thuộc, các bảng xếp hạng theo khu vực giúp mở rộng góc nhìn về những điểm đến và cơ sở giáo dục đáng cân nhắc.

Theo timeshighereducation