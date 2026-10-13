Kết quả đặc biệt của một trường tư thục trong kỳ thi học sinh giỏi TP Hà Nội

Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu nhà trường chụp ảnh cùng đội tuyển học sinh giỏi khối 12.

Ngày 13/10, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp TP Hà Nội dành cho học sinh lớp 12 THPT năm học 2026 - 2027 và kết quả xếp giải Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khoa học trẻ quốc tế IJSO 2026.

Thầy và trò Trường THCS – THPT Newton hân hoan đón nhận những thành tích ấn tượng với 60 giải, trong đó có 8 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Kết quả nổi bật trên nhiều môn thi tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục và vị thế của Newton trong top các trường THPT có thành tích cao nhất của Thủ đô.

Tại kỳ thi chọn đội tuyển Hà Nội dự thi Olympic khoa học trẻ thế giới IJSO, Trường THCS – THPT Newton xuất sắc giành 5 giải, trong đó có 3 giải Nhất; 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích. Đặc biệt ấn tượng, đó là nhà trường có 2 học sinh chính thức được chọn vào đội tuyển Hà Nội trong 6 học sinh dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO tổ chức tại Bulgaria vào tháng 12/2026.

Kết quả này đã tiếp tục nối dài thành tích 3 năm liên tiếp Trường Newton có học sinh được vào đội tuyển quốc tế IJSO và Trường Newton giữ nguyên vị thế là trường tư thục duy nhất cho đến nay có học sinh đạt giải tại kỳ thi danh giá này.

(Danh sách học sinh Trường THCS – THPT Newton đạt giải cấp Thành phố kỳ thi chọn đội tuyển IJS0 2026).

Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, với 55 giải, trong đó có 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 18 giải Ba và 21 giải Khuyến khích, Newton ghi dấu ấn bằng sự đồng đều về chất lượng ở nhiều bộ môn, trong đó nổi bật là các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Tin. Riêng ở bảng A, tỷ lệ đạt giải của Trường Newton đạt 91% tổng số học sinh dự thi; nhiều bộ môn chất lượng giải rất cao: đội tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, tất cả 100% học sinh đều đạt giải Nhất và giải Nhì.

Điểm nhấn đặc biệt trong mùa giải năm nay chính là thành tích thi vượt cấp đầy ấn tượng. Gần 75% số học sinh đạt giải của Newton là học sinh lớp 10 và lớp 11 – những học sinh thi vượt cấp nhưng đã tự tin tranh tài và khẳng định năng lực trong kỳ thi dành cho học sinh lớp 12 THPT.

Trong khi nhiều học sinh lớp 12 tập trung cho những mục tiêu quan trọng của giai đoạn cuối cấp như các kỳ thi chuẩn hóa, dự án học thuật và hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển đại học, học bổng quốc tế, các thế hệ học sinh kế cận đã sớm khẳng định bản lĩnh bằng những kết quả đáng tự hào. 5 giải Nhất cấp Thành phố của Newton thuộc về 5 học sinh lớp 10, lớp 11 và ở các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán và Lịch sử:

- Trần Minh Hà – Lớp10S01E: giải Nhất Thành phố môn Ngữ văn - Đỗ Phương Vy – Lớp10S01E: đạt giải Nhất Thành phố môn Tiếng Anh. - Vũ Nguyễn Khánh Linh – Lớp10G0: đạt giải Nhất Thành phố môn Tiếng Anh.

- Nguyễn Đăng Khánh – Lớp11G0: đạt giải Nhất và thủ khoa môn Toán. - Bùi Nhật Mai – Lớp 11S01: giải Nhất Thành phố môn Lịch sử

Đáng chú ý, 3 trong số 5 học sinh đạt giải Nhất mới chỉ học lớp 10. Đặc biệt, ở môn Toán, em Nguyễn Đăng Khánh – lớp 11G0 xuất sắc giành giải Nhất và vị trí thủ khoa Thành phố tại bảng B, bảng thi chuyên và tuyển chọn đội tuyển học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia. Thành tích này là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Newton trong kỳ thi năm nay.

Những kết quả nổi bật đó không chỉ là niềm tự hào của các học sinh đạt giải mà còn phản ánh định hướng đầu tư chuyên môn có chiều sâu của Trường THCS – THPT Newton. Trong đó, mô hình các lớp Săn học bổng là một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển chuyên môn của nhà trường, hướng tới việc phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng lực nổi trội, tạo điều kiện để các em phát huy thế mạnh, mở rộng kiến thức và chinh phục những mục tiêu học tập ở cấp độ cao hơn.

Năm học 2025 – 2026, Trường THPT Newton đạt 43 giải học sinh giỏi thành phố và 9 học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia. Năm học 2026 – 2027 này, nhà trường đã nâng kết quả cao hơn cả về số lượng và chất lượng với 55 giải và 5 giải Nhất. Đó là thành quả đáng tự hào, tiếp thêm động lực để thầy và trò Trường THCS – THPT Newton tiếp tục hành trình chinh phục những mục tiêu mới.

Nhà trường xin chúc mừng các em học sinh đã nỗ lực hết mình và đạt được những kết quả xứng đáng; trân trọng chúc mừng các bậc cha mẹ học sinh cùng đội ngũ thầy cô giáo đã luôn tận tâm đồng hành, truyền cảm hứng và tiếp sức cho các em trên hành trình học tập.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc, Newton tiếp tục kiên định với mục tiêu tạo dựng một môi trường giáo dục nơi mỗi học sinh được khơi mở tiềm năng, phát triển năng lực và tự tin vươn tới những thành công lớn hơn xứng đáng với cái tên mà phụ huynh yêu mến đặt: “Trường Quốc tế Chuyên”.