Ban Bí thư giám sát 4 vấn đề lớn của giáo dục phổ thông

Ông Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị chiều 13/10. Ảnh: MOET.

Chiều 13/10, Đoàn giám sát của Ban Bí thư công bố quyết định và kế hoạch giám sát việc triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Mốc thời gian giám sát từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026, hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Theo quyết định, Đoàn giám sát gồm 16 thành viên. Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn.

Đánh giá toàn diện giáo dục phổ thông

Nội dung giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 71. Bốn nội dung trọng tâm bao gồm: Đánh giá toàn diện công tác liên quan đến nội dung sách giáo khoa; công tác giáo dục phổ thông; công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới nói riêng.

Về phương pháp tiến hành, đoàn sẽ lấy Nghị quyết 71 làm căn cứ, đối chiếu với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã ban hành để đánh giá việc tổ chức thực hiện trên thực tế.

Trên cơ sở các nghị quyết của Đảng và quy định của pháp luật, đoàn làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong quá trình triển khai; những nội dung nào chưa thực hiện được, vướng mắc ở đâu, nguyên nhân là gì; xác định những vấn đề còn thiếu, những nội dung phù hợp hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp điều chỉnh cần thiết…

Việc đánh giá phải dựa trên số liệu, dẫn chứng cụ thể, không dừng ở nhận định chung chung.

Theo Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề liên quan đến giáo dục phổ thông vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội để báo cáo những công việc đang triển khai, kết quả đạt được, kiến nghị về những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để bộ học hỏi, lắng nghe những ý kiến khách quan từ các ban Đảng.

Các thành viên Đoàn giám sát. Ảnh: MOET.

Giám sát thực chất, thẳng thắn và trung thực

Theo ông Trịnh Văn Quyết, cuộc giám sát không đi tìm vi phạm, mà hoạt động giám sát theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và cả hệ thống chính trị quan tâm.

Trên cơ sở đó, đoàn sẽ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải pháp, chủ trương nhằm tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới, bảo đảm đạt hiệu quả tốt hơn. Nếu được thực hiện nghiêm túc, khách quan, việc giám sát sẽ tạo bước chuyển biến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên cả nước.

Về nhiệm vụ cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT xây dựng báo cáo theo đề cương gợi ý của Đoàn giám sát, bảo đảm trung thực, khách quan, có số liệu, dẫn chứng cụ thể; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm...

Đối với Đoàn giám sát, ông Quyết đề nghị các thành viên chấp hành nghiêm quy định của Đảng về công tác giám sát và quy chế làm việc của đoàn; bảo đảm khách quan, công tâm, đúng thẩm quyền; không gây phiền hà cho đối tượng giám sát...

Trưởng đoàn nhấn mạnh giáo dục phổ thông là nơi hình thành nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh của mỗi thế hệ người Việt Nam. Mỗi trang sách giáo khoa, mỗi lớp học, mỗi người thầy đều gắn với tương lai của hàng chục triệu học sinh và niềm tin của hàng chục triệu gia đình.

Vì vậy, cuộc giám sát phải được tiến hành thực chất, đến nơi đến chốn, thẳng thắn và trung thực, đánh giá đúng tình hình. Qua đó tạo cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chủ trương, quyết sách phù hợp, đưa giáo dục phổ thông vào nền nếp, ổn định, nâng cao chất lượng, xứng đáng là nền tảng, lực lượng nòng cốt cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.