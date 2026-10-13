Từ 15/11, nghiêm cấm 7 nhóm hành vi trong tổ chức hoạt động giáo dục

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Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Điều 5 của thông tư quy định 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

Thứ nhất, cắt giảm, không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ nội dung giáo dục tăng cường theo kế hoạch đã được phê duyệt; chuyển, tách nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước, nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng hai loại hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định của pháp luật.

Thứ hai, ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực dưới bất kỳ hình thức nào để người học phải tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Việc tham gia hoặc không tham gia không được sử dụng làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng, phân loại người học hoặc thực hiện hành vi khác ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Thứ ba, thu tiền của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường; thu ngoài danh mục, vượt mức thu do UBND cấp tỉnh quyết định hoặc thu không đúng quy định đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Thứ tư, lựa chọn tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức các hoạt động không bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện thay trách nhiệm của cơ sở giáo dục; để xảy ra xung đột lợi ích, độc quyền cung ứng hoặc sử dụng môi trường giáo dục để quảng cáo, tiếp thị không đúng mục đích giáo dục.

Thứ năm, nhận tiền, tài sản, quà tặng hoặc lợi ích vật chất, phi vật chất khác từ tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức các hoạt động, ngoài những khoản đã được xác định trong hợp đồng, thỏa thuận ký kết theo khoản 4 Điều 18 của thông tư và các khoản tài trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về tài trợ cho cơ sở giáo dục.

Thứ sáu, tổ chức hoạt động khi chưa bảo đảm yêu cầu về nội dung, học liệu, đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện y tế và an toàn đối với người học; sử dụng tài liệu, học liệu chưa được thẩm định, phê duyệt theo quy định của thông tư.

Thứ bảy, thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân, hình ảnh, âm thanh của người học trái quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thông tư cũng quy định việc xác định một hoạt động thuộc giáo dục tăng cường, giáo dục theo nhu cầu người học hay dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức; không căn cứ vào tên gọi của hoạt động.

Trong đó, hoạt động giáo dục tăng cường bổ sung những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết cho mọi người học, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông. Hoạt động được tổ chức trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện và không được thu tiền của người học.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học có nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu và định hướng phát triển cá nhân. Hoạt động được tổ chức ngoài thời gian giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường, trên cơ sở tự nguyện của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ.

Đối với hoạt động này, cơ sở giáo dục được thu kinh phí trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định về quản lý tài chính hiện hành. Việc tổ chức phải theo nhóm người học có cùng nội dung đăng ký, không theo đơn vị lớp học biên chế và không được bố trí xen kẽ giữa các tiết học chính khóa, giáo dục tăng cường.