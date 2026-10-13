Đào tạo luật sư công: Dành 60% thời lượng cho thực tiễn, siết chặt yêu cầu bảo mật thông tin

Sáng 13/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho luật sư công.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Hội đồng thẩm định. Ảnh: Hoàng Huy

60% thời lượng cho thực hành, tọa đàm và đi thực tế

Báo cáo tại Hội đồng thẩm định, PGS.TS Nguyễn Minh Hằng, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, cho biết Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư công được xây dựng theo phương pháp tiếp cận năng lực và định hướng thực hành nghề nghiệp, trên cơ sở nhận diện đầy đủ yêu cầu hành nghề của luật sư công. Thời gian bồi dưỡng là 10 ngày, tương đương 100 tiết.

Nội dung chương trình được thiết kế kết hợp giữa kiến thức nền tảng, nghiệp vụ chuyên sâu, thực hành mô phỏng, thực tế bắt buộc và đánh giá kết quả học tập.

Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức pháp lý cần thiết mà còn hình thành năng lực hành nghề độc lập, chuyên nghiệp, gắn với thực tiễn và tiệm cận xu hướng quốc tế khi giải quyết công việc có tính chất pháp lý tại khu vực nhà nước và nội dung khác liên quan đến hoạt động của luật sư công.

Học viên được cấp Giấy chứng nhận nếu bảo đảm các điều kiện sau: Tham gia tối thiểu 80% thời lượng quy định của chương trình bồi dưỡng; Hoàn thành hoạt động đi thực tế bắt buộc; Có điểm bài tiểu luận cuối khóa đạt từ 5 (năm) điểm trở lên; Đáp ứng các quy định khác có liên quan về hoạt động bồi dưỡng.

Tại Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đào Ngọc Chuyền đề nghị Chương trình bồi dưỡng cần phải hoàn thiện thêm việc chuẩn hóa đối tượng và hồ sơ nhập học theo Nghị quyết thí điểm, phân biệt người đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận với người chỉ tham dự; phân nhóm học theo nhiệm vụ và trình độ đầu vào.

Luật sư Đào Ngọc Chuyền nhấn mạnh các yêu cầu như cụ thể hóa chuẩn đầu ra về liêm chính, đạo đức công vụ, đạo đức luật sư, độc lập chuyên môn, bảo mật và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước.

Đề nghị điều chỉnh yêu cầu “thành thạo”, “toàn diện và chuyên sâu”, bổ sung năng lực phối hợp và huy động chuyên gia; làm rõ số phút/tiết, lịch học 10 ngày, cách ghi nhận trực tuyến, tự học và học bù.

Luật sư Chuyền cũng đề nghị biến phần tọa đàm thành hoạt động giải quyết hồ sơ có sản phẩm, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép triển khai bồi dưỡng cuối năm 2026 sau khi hoàn thành tiếp thu, giải trình và ban hành Chương trình.

Bên cạnh đó, ưu tiên tổ chức khóa đầu theo kế hoạch đầu tháng 11/2026, khi đã bảo đảm đúng đối tượng, tài liệu, giảng viên, đánh giá và bảo mật.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng dự kiến kéo dài 10 ngày. Ảnh: Hoàng Huy

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp đánh giá việc dành tới 60% thời lượng cho thực hành, tọa đàm và đi thực tế là định hướng phù hợp với phương pháp tiếp cận năng lực và thực hành nghề nghiệp, giúp học viên giải quyết trực tiếp các bài toán thực tiễn công vụ.

Tuy nhiên, bà Hoa đề nghị nghiên cứu lại việc mỗi chuyên đề đều có 5 tiết tọa đàm. Bởi thời lượng của mỗi chuyên đề không nhiều nên đề nghị tăng số tiết thực hành thay vì tọa đàm.

Lưu ý bảo vệ bí mật Nhà nước

Phát biểu kết luận cuộc họp Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu đầy đủ, kỹ lưỡng ý kiến để hoàn thiện dự thảo Chương trình.

Khối lượng kiến thức đi thực tế cần được cân nhắc tính khả thi khi thực hiện trong giai đoạn thí điểm; cân nhắc việc thiết kế các tọa đàm theo từng chuyên đề, điều chỉnh cơ cấu chuyên đề theo hướng bổ sung các vấn đề có tính chất công và chuyên đề kỹ năng giải quyết một số công việc có tính chất pháp lý khác để bảo đảm bao quát đầy đủ phạm vi công việc của luật sư công.

Thứ trưởng lưu ý các vụ việc pháp lý trong khu vực công có nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, cần bảo vệ thông tin theo các mức độ bí mật nhà nước, thông tin nội bộ…

Người học cũng có thể là những người trực tiếp đã hoặc đang tham gia các vụ việc hoặc khi đi thực tế tại các cơ quan, tổ chức. Thứ trưởng nhấn mạnh cần bổ sung yêu cầu trong việc bảo đảm các thông tin được sử dụng theo đúng quy định bảo vệ bí mật nhà nước…

Năm 2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công, thời gian thực hiện từ 1/10/2026 đến hết ngày 30/9/2028, tại 8 bộ, ngành và 10 địa phương.