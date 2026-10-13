Trường đại học Đà Lạt và doanh nghiệp đồng kiến tạo, phát triển

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 50 năm Trường đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển (1976-2026), hướng đến tăng cường gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt gửi lời chúc mừng đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt (bên trái) trao đổi với đại biểu trong khuôn khổ tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng thông tin, qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Trường đại học Đà Lạt trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có vị thế và uy tín trong nước, quốc tế. Đến nay, hơn 85.000 cử nhân cùng hơn 1.000 thạc sĩ, tiến sĩ đã trưởng thành từ mái trường này, đóng góp nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Theo lãnh đạo nhà trường, trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo ngày càng cao, mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp cần được chuyển từ hợp tác theo từng hoạt động riêng lẻ sang liên kết thực chất, lâu dài. Nhà trường đảm nhiệm vai trò đào tạo, nghiên cứu và phát triển tri thức; doanh nghiệp cung cấp môi trường thực tiễn, xác định nhu cầu nhân lực, đồng thời tham gia chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị.

Đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chúng tôi không chỉ xem doanh nghiệp là “khách hàng” sử dụng sản phẩm đào tạo, mà chính là “đồng kiến tạo”. Nguồn nhân lực tương lai chỉ thật sự chất lượng khi doanh nghiệp cùng tham gia định hình chương trình, cùng đứng trên bục giảng chia sẻ thực tiễn và cùng nhà trường đánh giá năng lực của người học. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt

Từ định hướng này, Trường đại học Đà Lạt xác định, hợp tác doanh nghiệp là trục chiến lược xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới. Nhà trường cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động phối hợp được triển khai minh bạch, hài hòa lợi ích; duy trì đối thoại định kỳ, chú trọng kết quả cụ thể, thực chất.

Tại tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp đánh giá việc xác định nhiệm vụ hợp tác cụ thể, có mục tiêu và sản phẩm đầu ra rõ ràng là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả liên kết.

Đại biểu trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) Lê Tiến Thịnh cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ được phát huy khi hai bên lựa chọn được bài toán thực tiễn và thống nhất cách triển khai phù hợp. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở cải thiện chất lượng, phát triển sản phẩm; nhà trường có điều kiện tổ chức nghiên cứu ứng dụng; sinh viên được tham gia các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp dưới sự hướng dẫn của giảng viên và cán bộ doanh nghiệp.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT (FPT Software) đề xuất năm phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, gồm nội dung đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu thực tế và năng lực mà doanh nghiệp đang tìm kiếm; doanh nghiệp tham gia sớm vào quá trình thiết kế chương trình, giảng dạy và phát triển năng lực người học; phân định rõ vai trò nguồn lực, gắn đào tạo với trải nghiệm thực tế, quản trị và vận hành thường xuyên.

Trung tâm Trí tuệ nhân tạo tại Trường đại học Đà Lạt. (Ảnh: CTV)

Sự đồng hành giữa trường đại học và doanh nghiệp, nếu được cụ thể hóa bằng những chương trình và nhiệm vụ thiết thực, sẽ góp phần đưa tri thức từ giảng đường vào đời sống sản xuất, kinh doanh.