Trường Đại học Điện lực: Kết nối việc làm, phát huy nguồn lực cựu sinh viên

Các đại biểu tại chương trình gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Chiều 13/10, Trường Đại học Điện lực tổ chức chương trình “Gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam” với thông điệp “Khởi tạo giá trị - Lan tỏa thành công”. Sự kiện là dịp để nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi về nhu cầu nhân lực, yêu cầu tuyển dụng, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tại chương trình, nhà trường ra mắt Cổng thông tin kết nối việc làm giữa sinh viên và doanh nghiệp, đồng thời thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên. Hai mô hình hướng tới mở rộng mạng lưới hợp tác, tăng cơ hội thực tập, việc làm và phát huy nguồn lực từ cộng đồng cựu sinh viên.

Đưa yêu cầu thực tiễn vào quá trình đào tạo

NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, khẳng định doanh nghiệp là đối tác quan trọng trong quá trình đào tạo và phát triển của nhà trường.

NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại chương trình.

Những ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp không chỉ giúp cập nhật chương trình đào tạo mà còn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Trong năm học 2025-2026, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ đào tạo, nghiên cứu khoa học đến thực tập, tuyển dụng và hỗ trợ người học.

Nhà trường mong muốn các chương trình hợp tác có đầu mối phụ trách rõ ràng, mục tiêu cụ thể và kết quả có thể đánh giá; đồng thời tăng cường tiếp nhận phản hồi về năng lực, kỹ năng và xu hướng tuyển dụng để điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Trần Văn Hòa, Phó Trưởng ban Nhân lực, Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology), đánh giá cao sự chủ động của nhà trường trong hợp tác đào tạo, tổ chức thực tập và nghiên cứu khoa học.

Ông Trần Văn Hòa, Phó Trưởng ban Nhân lực, Công ty VNPT Technology, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo ông Hòa, bên cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ sư và cử nhân mới tốt nghiệp cần có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, thích ứng với công nghệ mới, tinh thần học hỏi, kỷ luật lao động và kỹ năng làm việc nhóm.

Năng lực ngoại ngữ và khả năng sử dụng công nghệ số cũng ngày càng được chú trọng trong quá trình tuyển dụng.

Ông Hòa cho rằng, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp cần vượt ra ngoài việc tiếp nhận sinh viên thực tập hay hỗ trợ trang thiết bị, hướng tới trao đổi chuyên gia, chia sẻ yêu cầu công việc, hướng dẫn thực hành và phối hợp nghiên cứu.

Cách tiếp cận này giúp sinh viên rút ngắn thời gian thích nghi sau tốt nghiệp, đồng thời giảm chi phí đào tạo lại cho doanh nghiệp.

Nghi thức ra mắt Cổng thông tin kết nối việc làm là cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên.

Kết nối tuyển dụng qua nền tảng số

Theo ThS. Đỗ Hữu Chế, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Điện lực, Cổng thông tin kết nối việc làm được xây dựng nhằm thiết lập kênh tương tác trực tiếp giữa sinh viên và doanh nghiệp.

Thông qua nền tảng, sinh viên có thể xây dựng, cập nhật hồ sơ cá nhân, CV, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng và lựa chọn vị trí phù hợp với năng lực, định hướng nghề nghiệp.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp có thể đăng tải nhu cầu tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên và tiếp cận nguồn nhân lực trẻ được đào tạo tại trường.

Không chỉ hỗ trợ tìm kiếm việc làm, nhà trường hướng tới đồng hành cùng sinh viên trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện kỹ năng và định hướng nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Để phát huy hiệu quả, nền tảng cần bảo đảm thông tin tuyển dụng chính xác, được cập nhật thường xuyên và duy trì tương tác thực chất giữa các bên.

Đánh giá về sáng kiến này, ông Bùi Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), nhận định cổng thông tin mở thêm cơ hội kết nối giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để tạo ra giá trị lâu dài, nền tảng cần xây dựng được điểm khác biệt, duy trì hoạt động thường xuyên và thúc đẩy những kết nối mang lại kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng ở việc đăng tải thông tin tuyển dụng.

Theo ông Kiên, sự phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, góp phần giúp sinh viên cập nhật yêu cầu thực tế của công việc và trang bị kỹ năng phù hợp.

NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực trao Quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Phát huy nguồn lực từ cựu sinh viên

Cùng với cổng thông tin việc làm, Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên Trường Đại học Điện lực được thành lập nhằm tập hợp, kết nối những cựu sinh viên đang quản lý, điều hành hoặc phát triển doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Tuấn Hùng - thành viên Ban Chiến lược Tập đoàn Xuân Thiện, Giám đốc Công ty TNHH Global Legal & Investment Consultancy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên Trường Đại học Điện lực cho biết, việc thành lập Câu lạc bộ tạo cơ hội để các doanh nhân cựu sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác và xây dựng cộng đồng gắn kết trên tinh thần trách nhiệm, đồng hành, phát triển bền vững.

Ông Lê Tuấn Hùng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên Trường Đại học Điện lực phát biểu trong chương trình.

Trên cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ, ông Hùng cam kết phối hợp với Ban Chủ nhiệm xây dựng phương thức hoạt động thiết thực, minh bạch, chuyên nghiệp; phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực của từng thành viên, đồng thời tăng cường phối hợp với Nhà trường để triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Câu lạc bộ tập trung kết nối doanh nhân cựu sinh viên, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp và đồng hành cùng Nhà trường trong hướng nghiệp, thực tập, tuyển dụng, cố vấn nghề nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; qua đó phát huy nguồn lực cựu sinh viên, nâng cao uy tín và mở rộng mạng lưới hợp tác của Trường Đại học Điện lực.

Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên EPU tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Điện lực.

Phó Hiệu trưởng Vũ Đình Ngọ đề nghị câu lạc bộ ưu tiên những hoạt động có thể triển khai ngay, như kết nối việc làm, tư vấn khởi nghiệp và tổ chức các buổi trao đổi chuyên đề. Hiệu quả hoạt động cần được thể hiện qua chương trình cụ thể và sự tham gia thực chất của các thành viên.

Việc đưa Cổng thông tin kết nối việc làm và Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên vào hoạt động mở thêm các kênh hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên.

Để những mô hình này phát huy hiệu quả, nhà trường cần duy trì cơ chế kết nối, doanh nghiệp chủ động chia sẻ nhu cầu tuyển dụng và tiêu chuẩn năng lực, còn sinh viên phải tích cực trau dồi kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp.

Từ kết nối thông tin đến hợp tác đào tạo và tuyển dụng, hiệu quả của các mô hình sẽ được quyết định bởi khả năng chuyển hóa những cam kết thành hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động.

Các đại biểu chụp ảnh tại chương trình.