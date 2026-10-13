3 học sinh Trường Nam Việt đạt thành tích nổi bật trong tuyển sinh ĐH năm 2026

Trường MN, TH, THCS và THPT Nam Việt vinh danh học sinh đạt thành tích xuất sắc trong đợt tuyển sinh đại học năm 2026.

Trong đó, Cao Nguyễn Mạnh Lộc và Vũ Phương Trang đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào, còn Ngô Thị Minh trở thành á khoa tại các trường đại học.

Ba thành tích thuộc các lĩnh vực đào tạo khác nhau, từ Toán kinh tế đến Tài chính – Ngân hàng và Kế toán, cho thấy sự đa dạng trong định hướng học tập của học sinh sau khi hoàn thành bậc phổ thông.

Ba gương mặt với thành tích đầu vào đáng chú ý

Cao Nguyễn Mạnh Lộc, học sinh lớp 12A4, Cơ sở 6, Trường Nam Việt, trở thành thủ khoa đầu vào Khoa Toán kinh tế, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (UEL) năm 2026.

Là trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM, UEL có thế mạnh đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật. Trong môi trường đại học đòi hỏi tư duy logic, khả năng phân tích và vận dụng kiến thức, thành tích của Mạnh Lộc là kết quả đáng ghi nhận trên hành trình chuyển tiếp từ phổ thông lên đại học.

Vũ Phương Trang, học sinh Trường Nam Việt, đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 2026–2030, Trường Đại học Điện lực, thuộc Bộ Công Thương. Kết quả này đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi của Trang trên hành trình theo đuổi lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Trong khi đó, Ngô Thị Minh, học sinh lớp 12A1, Cơ sở 3, Trường Nam Việt, đạt danh hiệu á khoa đầu vào ngành Kế toán, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thành tích của Minh góp thêm một kết quả tích cực vào bức tranh tuyển sinh đại học năm nay của học sinh nhà trường.

Ba học sinh theo đuổi ba định hướng đào tạo khác nhau nhưng có chung điểm nổi bật là đạt kết quả đáng chú ý ngay từ đầu vào đại học. Những thành tích này cũng gợi mở góc nhìn về vai trò của giáo dục phổ thông: bên cạnh trang bị kiến thức, nhà trường cần giúp học sinh nhận diện năng lực, hình thành phương pháp học tập và chuẩn bị cho những lựa chọn sau khi tốt nghiệp.

Coi trọng quá trình đào tạo, lấy kết quả học sinh làm minh chứng

Chia sẻ về thành tích của học sinh trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, cô Phan Thị Ánh Hoàng, Hiệu trưởng Trường Nam Việt, cho biết nhà trường không đặt nặng đầu vào mà chú trọng quá trình giảng dạy, rèn luyện và sự tiến bộ của từng học sinh. Theo cô, mỗi em có xuất phát điểm và năng lực khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng là xây dựng nền tảng kiến thức phù hợp, phát triển khả năng tự học và giúp các em từng bước phát huy thế mạnh của bản thân.

“Những kết quả học sinh đạt được khi tốt nghiệp và bước vào đại học là minh chứng cho quá trình đào tạo của nhà trường. Với Nam Việt, thành công không chỉ được đo bằng những danh hiệu nổi bật, mà còn ở việc học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để tiếp tục con đường mình lựa chọn. Đó cũng là định hướng mà nhà trường kiên trì theo đuổi trong quá trình giáo dục”, cô Ánh Hoàng chia sẻ.

Từ kết quả đầu vào đến hành trình học tập dài hạn

Trong bối cảnh học sinh có nhiều lựa chọn về ngành học và môi trường đào tạo, việc chuẩn bị cho bậc đại học không chỉ dừng lại ở kết quả tuyển sinh. Khả năng tự học, tư duy độc lập, tính chủ động và sự thích nghi với môi trường mới cũng là những yếu tố cần được hình thành từ bậc phổ thông.

Với Trường Nam Việt, thành tích của Mạnh Lộc, Phương Trang và Minh là những kết quả đáng ghi nhận trong quá trình học tập của học sinh. Trước đó, năm 2024, học sinh Nam Việt cũng từng đạt danh hiệu thủ khoa khối C của TPHCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và thủ khoa Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh.

Những kết quả qua các năm là cơ sở để nhà trường tiếp tục quan tâm đến chất lượng dạy học, công tác định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ học sinh phát triển theo năng lực của mình. Hai danh hiệu thủ khoa và một danh hiệu á khoa đầu vào đại học năm 2026 là thành tích đáng nhớ đối với ba học sinh, gia đình và thầy cô.

Tuy nhiên, vượt lên trên thứ hạng đầu vào, điều có ý nghĩa hơn là các em có thể tiếp tục phát huy những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy ở bậc phổ thông, chủ động trước những yêu cầu mới và kiên trì với lựa chọn của mình trên chặng đường phía trước.

Trong năm học 2026–2027, Trường Nam Việt tiếp tục tuyển sinh các cấp học từ mầm non đến THPT tại 10 cơ sở thuộc các phường Đông Hưng Thuận, An Hội Tây, Tây Thạnh và Long Phước (TPHCM). Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về chương trình học và thông tin tuyển sinh qua hotline 1900 08 88 75 hoặc website: https://cs2.truongnamviet.edu.vn/