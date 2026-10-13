Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ động chuẩn bị Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026

Các tàu Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Tại khu vực cầu cảng Hải đội 401, công tác chuẩn bị cho Hội thi, Hội thao đang được cán bộ, chiến sĩ các tàu khẩn trương triển khai. Từng vị trí, từng bộ phận được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng; từ thân tàu, boong tàu, buồng làm việc đến hệ thống máy móc, trang thiết bị chuyên ngành; những nội dung chưa bảo đảm được kịp thời khắc phục, chỉnh sửa.

Cùng với đó, các tàu chú trọng kiểm tra tình trạng kỹ thuật, duy trì chế độ bảo quản, bảo dưỡng định kỳ máy móc, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Công tác quản lý, đăng ký, thống kê, sắp xếp trang bị được thực hiện theo đúng quy định; hệ thống sổ sách, văn kiện chuyên ngành được rà soát, bổ sung, hoàn thiện. Qua đó, không chỉ phục vụ trực tiếp cho hội thi, hội thao mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, sử dụng trang bị, bảo đảm tàu luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sẵn sàng bước vào hội thi, hội thao với quyết tâm cao nhất. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Trung tá Nguyễn Văn Niệm, Chính trị viên Hải đội 401 cho biết, xác định chất lượng hội thi, hội thao phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, vì vậy Đảng ủy, chỉ huy Hải đội đã chỉ đạo các tàu chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn luyện sát với nội dung, yêu cầu và điều kiện thực tế. Các ngành trên tàu tập trung củng cố kiến thức lý thuyết, rèn luyện kỹ năng thực hành, luyện tập thuần thục các quy trình công tác, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các vị trí. Trong quá trình ôn luyện, cán bộ phụ trách từng ngành tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời chỉ ra những nội dung còn hạn chế để bộ đội khắc phục.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thi, Hội thao. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Một trong những nội dung được các đơn vị quan tâm là duy trì chất lượng bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật và xây dựng môi trường chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Cán bộ, chiến sĩ tích cực vệ sinh, lau chùi, sắp xếp trang bị đúng quy định; kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên tàu. Các khu vực sinh hoạt, làm việc, vị trí để trang bị được chỉnh trang gọn gàng, khoa học, thuận tiện cho quản lý và sử dụng.

Cùng với đó, hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, bảng biểu phục vụ hội thi, hội thao được rà soát, bổ sung, bố trí phù hợp với không gian, vị trí và nhiệm vụ của đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung làm nổi bật mục đích, ý nghĩa của hội thi, hội thao; tinh thần thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, quản lý và khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật. Công tác trang trí, khánh tiết được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang trọng, thống nhất, đúng quy định, tạo diện mạo chính quy và khí thế thi đua trong toàn đơn vị.

Tập trung củng cố kiến thức lý thuyết, rèn luyện kỹ năng thực hành. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Duy trì chất lượng bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chia sẻ, thông qua hệ thống pa-nô, khẩu hiệu cùng các hình thức tuyên truyền trực quan, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, yêu cầu của hội thi, hội thao tiếp tục được nâng lên. Mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động thực hiện tốt phần việc được giao, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đưa phong trào thi đua vào từng nhiệm vụ cụ thể.

Công tác trang trí, khánh tiết được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang trọng. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chỉ huy các cấp và tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công tác chuẩn bị Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang được triển khai đồng bộ, toàn diện. Đây là cơ sở quan trọng để các tàu bước vào hội thi, hội thao với quyết tâm cao nhất, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, xây dựng chính quy và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên vùng biển tây nam của Tổ quốc.