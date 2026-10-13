Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Với thiên tai, không thể đợi 'nước đến chân mới nhảy'

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các tổ chức quốc tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2026 (13/10/2026).

Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026 có chủ đề “Resilience Starts at Home” (tạm dịch: “Khả năng chống chịu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn”). Chủ đề nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động chuẩn bị ngay từ mỗi gia đình, góp phần giảm thiểu thiệt hại và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai.

Các đại biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2026. Ảnh: PCTT

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng hơn 1.000 đại biểu.

Chuyển từ ứng phó sang quản trị rủi ro thiên tai

Tại Lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai 13/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết chủ đề của năm nay là: “Khả năng chống chịu bắt nguồn từ chính ngôi nhà của bạn”.

Theo ông, một quốc gia an toàn phải bắt đầu từ những ngôi nhà an toàn; một cộng đồng vững vàng phải bắt đầu từ từng gia đình chủ động; và một người dân ứng phó tốt phải bắt đầu từ việc biết mình cần làm gì trước khi thiên tai xảy ra.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, thực tế cho thấy công tác phòng ngừa cần được triển khai sớm, thay vì chờ thiên tai xảy ra mới tìm cách ứng phó. Ảnh: PCTT

“Nói vui một chút, chúng ta thường có thói quen “nước đến chân mới nhảy”. Nhưng với thiên tai, nếu nước đã đến chân mới chuẩn bị thì nhiều khi không còn đủ thời gian để nhảy nữa! Vì vậy, chúng ta phải thay đổi căn bản tư duy: Phòng ngừa phải đi trước một bước, thậm chí đi trước nhiều bước”, Thứ trưởng nói.

Ông nhấn mạnh không đợi bão đến mới gia cố nhà cửa, không đợi lũ lên mới sơ tán, cũng không đợi sạt lở mới nghĩ đến cảnh báo. Thay vào đó, cần chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo sớm và hành động ngay từ khi rủi ro chưa trở thành thiên tai.

Thực tiễn cho thấy chủ động phòng ngừa là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro và tổn thất do thiên tai gây ra. Thời gian qua, các hoạt động nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã được triển khai với nhiều hình thức đa dạng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ tư duy “ứng phó với thiên tai” sang “quản trị rủi ro thiên tai”, lấy phòng ngừa chủ động, cảnh báo sớm, khoa học công nghệ, dữ liệu và sự tham gia của cộng đồng làm nền tảng.

"Trong hành trình này, tôi đặc biệt kỳ vọng vào các thầy cô giáo và các bạn sinh viên. Các bạn không chỉ học kiến thức mà còn là những người lan tỏa tri thức và thay đổi hành vi của cả một thế hệ. Mỗi bài học về thiên tai hôm nay có thể trở thành một kỹ năng cứu người ngày mai", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Hàng chục nghìn học sinh, sinh viên tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai

Hưởng ứng chủ đề Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng, chống thiên tai, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và giáo viên trên cả nước.

Cuộc thi rung chuông vàng ở trường học. Ảnh: PCTT

Nổi bật là cuộc thi “Rung Chuông Vàng” tại tỉnh Ninh Bình, tiếp cận hơn 3.000 học sinh THCS, tạo sân chơi kiến thức bổ ích về phòng, chống thiên tai. Trong khi đó, cuộc thi “Dance Storm - Vũ điệu ứng phó thiên tai” đã lan tỏa thông điệp phòng, chống thiên tai thông qua hình thức nghệ thuật sáng tạo, thu hút hơn 19.000 đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia.

Đối với lĩnh vực đào tạo giáo viên, cuộc thi “Xây dựng và triển khai bài giảng về phòng, chống thiên tai” thu hút hơn 200 bài dự thi từ 4 trường đại học sư phạm trọng điểm, góp phần hình thành bộ tài liệu giảng dạy thực tiễn cho các nhà giáo tương lai.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, so với năm trước, cuộc thi dành cho sinh viên sư phạm đã mở rộng từ 2 lên 4 trường đại học tham gia, cho thấy sự lan tỏa ngày càng rộng của hoạt động giáo dục về phòng, chống thiên tai.

Cùng với đó, các mô hình “trường học an toàn trước thiên tai” đã và đang được xây dựng, từng bước trở thành những mô hình mẫu về năng lực chủ động trước thiên tai. Những kết quả đáng tự hào này không chỉ dừng lại ở các con số hay giải thưởng, mà chính là nền tảng vững chắc để chúng ta kiến tạo một cộng đồng an toàn, bền vững và sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức của thiên nhiên trong tương lai.