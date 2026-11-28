Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 em học sinh tử vong tại xã Thuận Hạnh. Ảnh Thanh Niên

1. Chiều ngày 10/11/2026, vụ va chạm giữa xe đạp điện do hai anh em ruột (10 tuổi và 6 tuổi, cùng ngụ xã Thuận Hạnh) điều khiển với xe tải tại khu vực ngã tư Thuận Hà, quốc lộ 28, thuộc xã Thuận Hạnh đã khiến cả hai em ra đi mãi mãi.

Dư luận chưa hết bàng hoàng trước nỗi đau và mất mát, thì chiều 19/11, thêm một trường hợp học sinh tử vong, khi em ĐXC (14 tuổi, học sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn xã Hàm Thuận) điều khiển xe đạp điện trên quốc lộ 1A, tông vào phía sau xe tải đang dừng phía trước cùng chiều.

Trước đó, tối 4/11, xe đạp điện do em NSC (14 tuổi, ngụ phường Mũi Né) điều khiển, chở theo một người bạn, lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, tông chết bà NTPL (60 tuổi) đang đi bộ qua đường.

Ngoài ra, trong các ngày 19 và 20/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 vụ tai nạn giữa xe đạp điện và xe máy xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn gần ngã tư Phú Hội, phường Bình Thuận do thanh thiếu niên điều khiển có độ chế thêm bình điện và một vụ xảy ra trên quốc lộ 28B, đoạn qua xã Lương Sơn, khiến người liên quan bị thương rất nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Những vụ tai nạn liên tiếp, với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông thiếu an toàn.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông liên quan tới học sinh, sinh viên, làm 56 người tử vong (trong đó có 23 học sinh) và 72 người bị thương (trong đó có 28 học sinh). Đáng lo ngại, có đến 26 vụ tai nạn giao thông do chính học sinh gây ra.

Những con số ấy không chỉ phản ánh mức độ đáng lo ngại của tình hình tai nạn giao thông ở lứa tuổi học đường, mà còn cho thấy những khoảng trống trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho các em. Qua đó, cơ quan, những người có trách nhiệm cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề từ quản lý đến giáo dục.

Công an xã Hàm Liêm làm việc với phụ huynh và học sinh có xe đạp điện độ chế. Ảnh: Công an cung cấp

2. Gần đây trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung đang chứng kiến làn sóng xe đạp điện, xe máy điện được người dân và phụ huynh sử dụng, nhất là trang bị cho học sinh làm phương tiện đến trường, bởi sự tiện lợi, phù hợp với quãng đường di chuyển. Tuy nhiên, từ sự tiện lợi ấy đến việc sử dụng phương tiện an toàn là một khoảng cách không nhỏ. Trên đường phố, không khó bắt gặp học sinh điều khiển xe với tốc độ cao qua ngã 3, 4, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang, thiếu quan sát, sử dụng phương tiện không đúng điều kiện, thậm chí có những chiếc xe được độ, chế làm thay đổi đặc tính vận hành.

Đáng lo hơn, nhiều em bước vào môi trường giao thông với tâm lý chủ quan, xem việc điều khiển xe là chuyện đơn giản, trong khi chưa có đầy đủ kỹ năng xử lý tình huống, cũng như nhận thức hết nguy cơ từ những hành vi vi phạm. Để rồi, chỉ một phút thiếu tập trung, vượt ẩu không kịp xử lý cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Đặc biệt, việc phụ huynh giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, điều kiện, cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết vô tình đặt các em trước những nguy hiểm, mà chính các em chưa đủ khả năng nhận biết và phòng tránh. Do vậy, cần có chương trình đào tạo bài bản để các em nắm bắt rõ kỹ năng điều khiển xe đạp, xe máy điện khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn giao thông cho mình và cho người khác.

Tai nạn giao thông ở học sinh không chỉ là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng hay nhà trường, mà là trách nhiệm chung của cả xã hội. Trước thực trạng này, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo tăng cường các biện pháp, trong đó trọng tâm là xử lý vi phạm đi đôi với giáo dục, phòng ngừa, để an toàn giao thông đối với học sinh đi vào thực chất, lâu dài.

Những mất mát từ các vụ tai nạn vừa qua là lời cảnh tỉnh đắt giá. Mong rằng sẽ không có thêm những cái chết đến từ sự chủ quan của người lớn, cũng như sự thiếu hiểu biết và những hành vi vi phạm của tuổi trẻ, để rồi phải trả giá bằng những cuộc đời.