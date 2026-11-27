Truyền thông Mali dành sự quan tâm lớn cho chiến thắng 2-0 trước U17 Việt Nam ở lượt cuối bảng G U17 World Cup 2026. Với đội bóng châu Phi, kết quả này không đơn thuần giúp họ khép lại vòng bảng bằng ba điểm, mà còn đánh dấu lần đầu tiên trong tám lần tham dự giải, Mali toàn thắng cả ba trận.

Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Mali (ORTM) đưa tin đầy phấn khởi về chiến thắng của đội nhà. Bài viết nhấn mạnh hai bàn thắng của Sanaba Keita ở phút 56 và Djigui Koita ở phút 82, đồng thời khẳng định thầy trò HLV Soumaila Coulibaly đứng đầu bảng G để tiến vào vòng 1/16.

Trong khi đó, Maliweb tập trung vào thành tích toàn thắng của đội tuyển trẻ nước này. Tờ báo nhấn mạnh Mali đã hoàn thành nhiệm vụ dù sớm giành quyền đi tiếp sau hai lượt trận đầu tiên. Sanaba Keita và Djigui Koita trở thành những cái tên được chú ý khi lần lượt ghi bàn trong trận đấu với Việt Nam. Đáng chú ý, Keita trước đó không đá chính ở hai trận đầu tiên.

Góc nhìn chuyên môn từ AfricaFoot còn đáng chú ý hơn. Trong cuộc trao đổi với trang báo này, Balla Sanogo, Giám đốc kỹ thuật ABM Foot Academy, đánh giá Mali thể hiện sự nghiêm túc dù đã chắc suất đi tiếp và thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình.

Theo thống kê được AfricaFoot công bố, Mali tung ra tới 30 cú sút, trong đó có 9 lần đưa bóng đi trúng đích. Ngược lại, U17 Việt Nam chỉ có 3 cú sút và không lần nào trúng khung thành.

Balla Sanogo cho rằng Việt Nam thậm chí có thể hài lòng với thất bại cách biệt hai bàn, bởi Mali tạo ra đủ cơ hội để ghi nhiều hơn. Ông cũng đánh giá cao tính tập thể và sự gắn kết của đội bóng châu Phi.

Nhận xét này cho thấy chiến thắng của Mali không chỉ đến từ những khoảnh khắc cá nhân. Họ duy trì sức ép, tạo ra số lượng cơ hội vượt trội và khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải chống đỡ trong phần lớn thời gian.

Truyền thông Mali đặc biệt ấn tượng với chiều sâu đội hình khi thầy trò Soumaila Coulibaly thay đổi nhiều vị trí nhưng vẫn thắng Việt Nam.

Ở Đông Nam Á, phản ứng đáng chú ý sau trận đấu chủ yếu đến từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá khu vực. Nhiều ý kiến từ Indonesia, Thái Lan và Malaysia nhìn nhận thất bại của U17 Việt Nam trong bối cảnh đội bóng phải đối đầu với một đối thủ có nền tảng thể chất và tốc độ vượt trội.

Người hâm mộ Indonesia đánh giá cao tiềm năng của thế hệ cầu thủ dưới thời HLV Cristiano Roland. Họ cho rằng việc được thi đấu tại World Cup là trải nghiệm quan trọng, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ hàng đầu thế giới.

Một góc nhìn khác đến từ Malaysia. Người hâm mộ nước này nhấn mạnh sự khác biệt về thể chất giữa hai đội, đồng thời cho rằng bóng đá Việt Nam cần tiếp tục cải thiện nền tảng thể lực nếu muốn cạnh tranh tốt hơn ở cấp độ quốc tế.

Trong khi đó, các ý kiến từ Thái Lan dành sự động viên cho U17 Việt Nam. Họ nhìn nhận việc góp mặt tại World Cup đã là cơ hội quý giá đối với một thế hệ cầu thủ trẻ, bất chấp kết quả không như mong đợi.

Những phản ứng này không đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam đã chơi tốt ở mọi khía cạnh. Trái lại, thất bại trước Mali cho thấy đội bóng còn nhiều việc phải làm, đặc biệt trong khả năng duy trì sức ép, tranh chấp và tổ chức tấn công trước những đối thủ có ưu thế thể chất.

Highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali Tối 26/11, đội tuyển U17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali tại lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.