Tháo biển hiệu của 1 cơ sở lấn chiếm hành lang an toàn QL 28B

Khi dự án Cải tạo, nâng cấp QL 28B hoàn thành thì cũng đồng thời suốt tuyến đã nhộn nhịp hàng quán, điểm dừng chân. Vì trong thời gian thi công kéo dài thì cũng là thời gian nhập tỉnh Bình Thuận vào Lâm Đồng nên việc đi về trung tâm tỉnh qua tuyến đường này dập dìu trong ngày. Thành ra, hàng quán xuất hiện ven đường, nhất là các trạm dừng chân vốn dĩ xây dựng tự phát từ trước, đã nhiều hơn và cũng bài bản hơn để thu hút khách vào nghỉ chân trong hành trình vượt cung đường lên rừng, xuống biển. Tình trạng này diễn ra ở 2 xã Lương Sơn, Phan Sơn nhưng nhiều hơn và phức tạp hơn là ở xã Phan Sơn, khi có cả hồ Sông Lũy với sức chứa xấp xỉ 100 triệu m3 nước và hồ thủy điện Bắc Bình gắn với cảnh quan chung, tạo ra cảnh đẹp hùng vĩ có thể níu chân du khách.

Theo báo cáo của UBND xã Phan Sơn, từ đầu tháng 6/2026, UBND xã đã tổ chức ra quân đồng loạt tuyên truyền, vận động và ký cam kết đối với 82 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý dựng lều quán, mái che, bảng hiệu, điểm kinh doanh tự phát và đấu nối trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến QL 28B, đoạn qua xã Phan Sơn. Theo đó, trong đợt 1, tính từ ngày 12 - 20/6/2026, UBND xã đã tuyên truyền, vận động chấp hành tháo dỡ 61/82 công trình vi phạm. Sang đợt 2, từ ngày 14 - 24/8/2026, UBND xã tiếp tục vận động tháo dỡ 18/21 công trình vi phạm.

Đến nay, còn lại 3 trường hợp đã ký cam kết tự chấp hành tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm. Cụ thể, tại lý trình Km37+700 (bên trái tuyến), tháo dỡ mái che khuất tầm nhìn; tại lý trình Km48+600 (bên trái tuyến Quán Như Anh) tháo dỡ các hạng mục công trình không bảo đảm cho du khách, an toàn giao thông; còn tại lý trình Km49+680 (bên trái tuyến Quán Đèo Mây) rào chắn phần diện tích cơi nới không bảo đảm cho du khách.

Trong khi đó, việc lấn chiếm lòng hồ công trình thủy lợi Sông Lũy, xã cũng đã vận động 21 hộ dân nuôi cá tự phát và đến nay, các hộ dân đã dừng nuôi.

Còn tại hồ thủy điện Bắc Bình, có 9 hộ dân lấn, chiếm đất để xây dựng lều, quán trái phép, UBND xã Phan Sơn cho biết đã phối hợp Nhà máy thủy điện Bắc Bình mời các hộ dân này làm việc. Qua vận động, các hộ dân đã chấp hành tự tháo dỡ công trình vi phạm và ký cam kết không vi phạm các quy định về bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, chịu trách nhiệm bảo đảm giao thông cho các phương tiện ra, vào cơ sở kinh doanh. Trường hợp để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông hoặc dẫn đến tai nạn giao thông thì chủ các cơ sở trên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tháo gỡ hàng rào do vi phạm hành lang an toàn Ql 28B.

Ở diễn biến khác, theo Công văn số 1334/BQLBTĐBBT-GSTK, ngày 7/11/2026 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận về việc tình hình lấn chiếm, xây dựng các công trình không phép, đấu nối trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến QL 28B, thì xã Phan Sơn còn tồn tại 77 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ...

Ông Mai Hồng Đăng - Chủ tịch UBND xã Phan Sơn cho biết, từ giữa năm đến nay, xã đã ra quân nhiều đợt để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến QL 28B và đạt kết quả cơ bản. Hiện nay, có tình trạng tái lấn chiếm lại. Do địa bàn quản lý rộng (là xã có diện tích lớn đứng thứ 2 trên địa bàn tỉnh), địa hình phần lớn đồi núi rừng, đèo dốc nên việc cơ động di chuyển kiểm tra chậm và khó khăn khi các vấn đề cần tập trung xử lý nhiều như đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản… Bên cạnh đó, số lượng và năng lực tham mưu đối với công chức tại địa phương (phần lớn là công chức xã cũ là người đồng bào dân tộc thiểu số) chưa bảo đảm theo yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao. Do đó, việc kịp thời phát hiện xử lý triệt để các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ còn hạn chế, nhất là một số trường hợp vi phạm đã hình thành và tồn tại có trường hợp trên 20 năm trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sắp tới, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận phối hợp UBND xã sẽ kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ QL 28B, đoạn qua địa bàn xã Phan Sơn để bảo đảm tuyến đường thông thoáng.