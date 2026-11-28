Ông Lê Văn Bình, Giám đốc Truyền thông Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tươi (đại diện nhà tài trợ chính của Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026) phát biểu tại buổi họp báo.

Tiếp nối định hướng đó, Trường Tươi tiếp tục đảm nhận vai trò nhà tài trợ chính Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, với mong muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng.

Ðồng hành vì những giá trị cộng đồng

Ông Lê Văn Bình, Giám đốc Truyền thông Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tươi cho biết: Trong quá trình phát triển, Trường Tươi luôn ý thức rằng những kết quả đạt được không chỉ đến từ nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động mà còn có sự đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi từ địa phương. Vì vậy, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp mong muốn có thêm những đóng góp thiết thực cho cộng đồng nơi mình đầu tư, phát triển. Do vậy, trong những năm qua, doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội và tài trợ các hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá, bóng chuyền và marathon.

Với Trường Tươi, việc lựa chọn đồng hành cùng một sự kiện ngoài quan tâm quy mô tổ chức, khả năng quảng bá thương hiệu còn chú trọng những giá trị mang lại cho cộng đồng. Marathon có tính phổ cập cao, tạo cơ hội cho nhiều đối tượng, nhiều độ tuổi tham gia với những mục tiêu khác nhau, từ rèn luyện sức khỏe, thử thách bản thân đến giao lưu, kết nối. Qua đó, mỗi giải chạy góp phần thúc đẩy lối sống tích cực và lan tỏa tinh thần thể thao trong xã hội. Bên cạnh đó, các giải marathon tổ chức tại địa phương còn là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người đến với vận động viên và du khách. Đây cũng là điều Trường Tươi kỳ vọng khi đồng hành cùng giải đấu, góp phần giới thiệu một Đồng Nai trẻ trung, năng động, phát triển, nghĩa tình, mến khách.

Với vai trò nhà tài trợ chính, Trường Tươi hỗ trợ nguồn lực tài chính, góp phần cùng Ban tổ chức chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho giải đấu. Doanh nghiệp cũng vận động cán bộ, nhân viên, người lao động hưởng ứng sự kiện. Năm nay, tập đoàn có hơn 100 cán bộ, nhân viên tham gia chạy phong trào, hòa mình vào ngày hội thể thao cộng đồng.

Kiên trì với hành trình phát triển bền vững

Chia sẻ về điểm tương đồng giữa marathon và triết lý phát triển doanh nghiệp, ông Lê Văn Bình cho rằng: Sự kiên trì, tính kỷ luật và ý thức về một hành trình dài là những giá trị có nhiều nét tương đồng. Để hoàn thành một cuộc đua, vận động viên phải trải qua quá trình chuẩn bị, rèn luyện, biết lượng sức mình và điều chỉnh tốc độ phù hợp. Quá trình phát triển doanh nghiệp cũng đòi hỏi sự bền bỉ, khả năng thích ứng và tinh thần không ngừng học hỏi.

Với quan điểm đó, doanh nghiệp xác định trách nhiệm căn bản trước hết là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và chăm lo đời sống người lao động. Bên cạnh đó, Trường Tươi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thể thao theo điều kiện, khả năng của mình.

Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tổ chức 5 cự ly gồm: 42km, 21km, 10km, 5km và 2km dành cho thiếu nhi, thu hút hơn 4 ngàn vận động viên trong nước và quốc tế. Đến nay, công tác chuẩn bị đã được Ban tổ chức triển khai với sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và đơn vị chuyên môn.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 25-11, ông Nông Thanh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Trưởng ban Tổ chức giải ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và đặc biệt là sự đồng hành của nhà tài trợ chính Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tươi cùng các đơn vị tài trợ khác. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần để giải đấu được tổ chức chu đáo, hướng đến mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng và sức lan tỏa.