Xã Đức An có 12 công trình thủy lợi

Tại xã Đức An, công trình hồ thôn 5 Đức An có 2 trường hợp vi phạm hành lang an toàn công trình. Trong đó, đầu năm nay địa phương và đơn vị quản lý công trình đã phối hợp xử lý 1 trường hợp vi phạm liên quan đến xả nước thải. Cụ thể, một trường hợp có hành vi xả nước thải vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Điều đáng nói, trường hợp này bị phạt tăng thêm 40% của mức tiền phạt cao nhất đã chọn nêu trên với thông số BOD5 vượt 8,38 lần vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến dưới 10 lần, tương ứng với số tiền là 16 triệu đồng. Song song cũng phạt tăng thêm 20% của mức tiền phạt cao nhất đã chọn nêu trên với thông số Tổng TSS (chất rắn lơ lửng trong nước) vượt 2,52 lần, tương ứng với số tiền là 8 triệu đồng. Tổng số tiền phạt cho hành vi vi phạm này là 64 triệu đồng.

Xã Đức An hiện có 12 công trình thủy lợi. Theo ông Võ Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Đức An, công tác tuyên truyền, vận động được xã coi là giải pháp đầu tiên và hiệu quả nhất. Cùng với đó, cán bộ xã chú trọng phối hợp tốt với ban tự quản các thôn, bon và lao động vận hành công trình để kịp thời phát hiện các nguy cơ, hướng dẫn xử lý kịp thời, góp phần giảm các hành vi vi phạm.

Những trường hợp vi phạm, địa phương cử cán bộ cùng phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt và các biện pháp khắc phục sau đó. Đối với vi phạm hồ thôn 5 là tháo dỡ đường ống xả thải ra hồ và xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải và xử lý chất thải, nước thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hàng lang, an toàn công trình hồ thôn 5 còn thể hiện tinh thần nghiêm túc của địa phương trong thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Xã Quảng Tân chú trọng phối hợp tốt với các bên liên quan phát hiện, xử lý vi phạm hàng lang an toàn công trình thủy lợi

Tương tự, tại xã Quảng Tân, vi phạm hành lang an toàn công trình thủy lợi xảy ra tại 5 công trình gồm: hồ Đắk Ngo, hồ Đắk Glun 1, hồ Đắk Glun 3, hồ số 3, hồ số 1 với 7 trường hợp vi phạm. Điều đáng mừng là 5/7 trường hợp đã được địa phương phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh xử lý, trả lại mặt bằng cho công trình.

Theo ông Lê Tiến Liên - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, vi phạm công trình thủy lợi khó xử lý vì hầu hết công trình xây dựng từ hàng chục năm, ranh giới, mốc giới có nơi chưa rõ ràng. Địa phương coi công tác quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi là việc làm thường xuyên, lâu dài; trong đó cần chú trọng sự phối hợp với đơn vị vận hành công trình ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm và gắn với công tác bảo vệ môi trường nguồn nước. Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì các địa phương kiên quyết xử lý, nhất là tình trạng xây dựng công trình kiên cố nằm trong hành lang. Có như thế thì các công trình thủy lợi mới phát huy tối đa hiệu quả của nó để phục vụ tốt cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân.

Vi phạm hành lang an toàn công trình thủy lợi tại 1 công trình ở xã Thuận Hạnh. Ảnh: Tư liệu

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; chủ động và quyết liệt trong việc xử lý các trường hợp vi phạm. Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi chủ động bố trí kinh phí thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; hoàn thiện các thủ tục đất đai và đề nghị cấp có thẩm quyền giao đất theo quy định để nâng cao hiệu quả quản lý.