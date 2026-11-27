Trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026–2035 (tại Nghị quyết số 46/2026/QH16 và hướng dẫn thực hiện tại Nghị định số 387/2026/NĐ-CP), người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được xác định là lực lượng nòng cốt gắn với chính sách đặc thù và công tác tuyên truyền, vận động, giữ gìn bản sắc văn hóa ở cơ sở.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 243 người có uy tín. Không chỉ đồng hành cùng bà con trong sản xuất, đời sống, họ còn phối hợp với chính quyền tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động đồng bào tham gia các nội dung của Chương trình.

"Đoàn kết mới làm được tất cả"

Tại thôn Suối Cát, xã Tây Khánh Vĩnh, ông Pi Năng Liễng (người Raglai) là một trong những người có uy tín đang góp sức vào những mục tiêu ấy bằng các hoạt động gần gũi với đời sống cộng đồng. Ông được đồng bào Raglai tin tưởng bởi lối sống mẫu mực, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với cộng đồng.

Từng nhiều năm làm trưởng thôn, am hiểu phong tục, tập quán, ông trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định pháp luật đến gần hơn với người dân.

Thôn Suối Cát có 405 hộ với 1.875 nhân khẩu, hơn 98% là đồng bào DTTS, chủ yếu là người Raglai. Theo phương châm "làm cho dân hiểu, nói cho dân nghe, chỉ cho dân làm", ông Liễng cùng các già làng thường xuyên tuyên truyền chính sách, pháp luật bằng lời lẽ giản dị, gần gũi. Trong gia đình, ông nêu gương lao động, nuôi dạy 5 người con trưởng thành, có việc làm ổn định.

Từng là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, Suối Cát đang từng bước đổi thay nhờ sự chung sức của chính quyền và người dân. Trong quá trình này, ông Pi Năng Liễng tích cực vận động bà con phát huy tinh thần tự lực, chủ động tham gia các chương trình giảm nghèo, phát triển sản xuất.

Ông kiên trì giải thích mục tiêu, ý nghĩa các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến khích người dân vay vốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Ông còn vận động xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ phong tục không còn phù hợp và tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Nhờ đó, 95% hộ dân trong thôn đồng thuận hiến đất mở đường vào khu sản xuất, 85% hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo định hướng của địa phương. Thay vì chủ yếu trồng bắp như trước, người dân nay chuyển sang trồng bưởi, sầu riêng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, 37 hộ được hỗ trợ tham gia mô hình nuôi bò thuộc Chương trình, tạo thêm sinh kế ổn định.

Bên cạnh đó, ông Liễng quan tâm đến việc phục dựng, duy trì lễ hội, phong tục truyền thống của người Raglai và kiến nghị đầu tư cầu, đường kiên cố ở vùng sâu, vùng xa, nơi thường bị chia cắt trong mùa mưa lũ, đồng thời tạo điều kiện phát triển sản xuất, giao thương.

Theo ông, dù cùng một dân tộc nhưng mỗi nhóm cư dân Raglai ở từng địa bàn vẫn có những nét văn hóa riêng. Vì vậy, công tác bảo tồn cần chú trọng sự đa dạng, tránh để những giá trị đặc trưng bị mai một.

“Đoàn kết mới làm được tất cả, không có đoàn kết không làm được gì cả”, ông Liễng chia sẻ.

Ông Pi Năng Liễng (Người có uy tín thôn Suối Cát) giới thiệu sản vật địa phương với Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

"Muốn dân nghe thì mình phải làm trước"

Ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa, ông Cao Truyền là người có uy tín được bà con tin tưởng. 13 năm làm trưởng thôn giúp ông hiểu hoàn cảnh từng gia đình, những khó khăn trong sản xuất và tâm tư của người dân.

Thôn Suối Sâu có 134 hộ với 630 nhân khẩu, gần 80% là đồng bào Raglai. Trước đây, phần lớn người dân sống dựa vào nương rẫy, sản xuất manh mún, thu nhập bấp bênh.

Ông Truyền chủ động tham gia các lớp tập huấn, học kỹ thuật rồi áp dụng vào kinh tế gia đình, từ trồng keo đến nuôi bò sinh sản. Khi mô hình có hiệu quả, ông đến từng nhà vận động bà con thay đổi cách làm, chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp. Thay vì chỉ nói, ông lấy chính mô hình của gia đình làm dẫn chứng để người dân tin và làm theo.

Nhờ vậy, 13 hộ trong thôn đã chuyển đổi 46ha mía kém hiệu quả, gồm 43ha sang trồng keo và 3ha trồng xoài; một số hộ nuôi thêm bò, dê sinh sản. Ông Truyền còn vận động người dân hiến khoảng 3.000m² đất mở đường giao thông nông thôn, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Theo ông Truyền, trình độ, nhận thức của đồng bào Raglai không đồng đều, nên người làm công tác tuyên truyền phải kiên trì, linh hoạt, chọn cách nói dễ hiểu, dễ nhớ. Ngoài gặp gỡ trực tiếp, ông phối hợp với chính quyền lồng ghép phổ biến pháp luật vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, lấy những câu chuyện, tình huống gần gũi để phân tích, giúp bà con nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

"Để người dân nghe thì mình phải làm trước; muốn việc vận động đạt hiệu quả, phải bắt đầu từ chính gia đình, người thân. Trước khi vận động bà con, tôi đều nghiên cứu kỹ chủ trương, chính sách để giải thích dễ hiểu, sát với thực tế", ông Truyền chia sẻ.

Trao đổi với VietNamNet, Trung tá Nguyễn Hữu Thạch, Trưởng Công an xã Nam Ninh Hòa cho biết, ông Cao Truyền không chỉ là người có uy tín mà còn tích cực tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ông phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiếp cận vốn vay ngân hàng; vận động bà con bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết, người có uy tín có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, qua đó khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia, hưởng ứng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo ông Sơn, người có uy tín là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn ngay tại cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ bình yên cho buôn làng.