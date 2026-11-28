Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức, Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy và Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life, về tội Trốn thuế.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Đức nhận tiền học phí và bán sách qua 4 tài khoản cá nhân nhưng không kê khai thuế. Bằng cách này, đối tượng đã để ngoài sổ sách khoản doanh thu hơn 7,6 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng.

Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an.

Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1993, quê Phú Thọ), thường được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi "Master Anh Đức", là người hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển bản thân. Người này thu hút sự chú ý qua các video chia sẻ kiến thức làm kinh doanh, câu chuyện thành công của học viên cũng như hoạt động quảng bá các khóa học do mình tổ chức.

Loạt doanh nghiệp đứng sau Master Anh Đức

Đáng chú ý, Nguyễn Anh Đức là cổ đông sáng lập, tham gia góp vốn và điều hành nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đào tạo.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Địa ốc Palhomes được thành lập vào tháng 2/2020, do Nguyễn Anh Đức giữ chức Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản.

Palhomes có vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, trong đó ông Đức góp 720 triệu đồng (tương đương 36% vốn điều lệ), ông Vũ Tiến Đạt góp 120 triệu đồng (6%), hai cổ đông Đinh Ngọc Tú và Nguyễn Trường Sơn mỗi người góp 580 triệu đồng (29%). Đến tháng 4/2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng, song tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sau khi tăng vốn không được công bố trong dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đào tạo, Nguyễn Anh Đức là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy. Thành lập vào tháng 2/2023, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo kỹ năng, marketing, bán hàng, giao tiếp, lãnh đạo và quản lý tài chính.

Pal Academy có vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, với phần vốn góp của ông Đức là 535 triệu đồng, tương đương 26,75%. Tới tháng 4/2025, vốn điều lệ của công ty tăng lên 5 tỷ đồng, nhưng cơ cấu góp vốn sau thay đổi cũng không được công bố.

Master Anh Đức được biết đến là "thầy dạy làm giàu", chuyên tổ chức các khóa học kinh doanh, khởi nghiệp.

Ngoài Pal Academy, Nguyễn Anh Đức còn tham gia điều hành Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life với vai trò người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 6/2025, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Master Life có vốn điều lệ 2 tỷ đồng; trong đó ông Đức góp 720 triệu đồng (36% vốn điều lệ), hai cổ đông còn lại là Nguyễn Trường Sơn và Hoàng Văn Thắng mỗi người nắm giữ 32% vốn.

Như vậy, trong hơn 5 năm từ năm 2020 đến giữa năm 2025, Nguyễn Anh Đức đã tham gia sáng lập ít nhất 4 doanh nghiệp, gồm 2 công ty bất động sản và 2 công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo. Tổng vốn điều lệ đăng ký của 4 doanh nghiệp theo các mốc công bố ghi nhận là 22 tỷ đồng.

Riêng số vốn ông Đức đăng ký góp tại thời điểm thành lập các doanh nghiệp này là gần 3,8 tỷ đồng, chưa tính những biến động vốn về sau.

Bán khóa học giá niêm yết gần 1,5 tỷ đồng

Trên các nền tảng mạng xã hội, Nguyễn Anh Đức thường xuyên đăng tải video chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, marketing, bán hàng, quản trị cùng câu chuyện thành công của học viên sau khi tham gia đào tạo. Người này cũng quảng bá nhiều khóa học, sách và tài liệu hướng đến nhóm người trẻ có nhu cầu kinh doanh, khởi nghiệp.

Đáng chú ý, một chương trình đào tạo từng được quảng cáo với mức giá niêm yết gần 1,5 tỷ đồng, nhưng ưu đãi còn 300 triệu đồng nếu đăng ký ngay.

Ngay sau khi hình ảnh quảng cáo khóa học nêu trên lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã lập tức phát đi cảnh báo về tình trạng chuyên gia "vẽ giấc mơ làm giàu" trên không gian mạng.

Một khóa học dạy "làm giàu" của master Nguyễn Anh Đức lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Cục An ninh mạng, những lời quảng cáo về cơ hội làm giàu nhanh, thu nhập vượt trội hay các khóa học kinh doanh có giá trị hàng trăm triệu đồng đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu hấp dẫn này có thể tiềm ẩn nguy cơ quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin thiếu minh bạch, lôi kéo người tham gia vào các mô hình kinh doanh không hiệu quả, thậm chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng nhận định, các đối tượng có thể sử dụng hình ảnh thành công, danh xưng chuyên gia, những câu chuyện làm giàu hoặc phản hồi được dàn dựng để tạo lòng tin. Cách thức này thúc đẩy tâm lý muốn đổi đời nhanh chóng, khiến người xem đưa ra quyết định khi chưa tìm hiểu đầy đủ.

"Việc quảng bá khóa học có giá trị cao không mặc nhiên là hành vi lừa đảo, nhưng người dân cần thận trọng trước những cam kết thu nhập thiếu căn cứ, thông tin mập mờ về quyền lợi và các yêu cầu chuyển tiền bất thường", Cục An ninh mạng nhấn mạnh.