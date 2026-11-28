Tại phiên xem xét hình phạt ở Newmarket, tỉnh Ontario, ngày 27/11, công tố viên Katie Doherty đề nghị áp dụng mức án tổng hợp 25 năm tù đối với Law, 61 tuổi, có khấu trừ thời gian tạm giam.

Bà Doherty cho rằng quy mô hoạt động của Law và hậu quả đối với các nạn nhân là những tình tiết tăng nặng. Theo công tố viên, nhiều nạn nhân còn trẻ, đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và cần được hỗ trợ.

Ảnh Kenneth Law được Cảnh sát Canada cung cấp.

“Không có vụ án nào dù chỉ gần tương tự hành vi của ông Law”, bà nói, đề cập việc tòa án thường tham khảo những vụ án tương đồng khi xác định hình phạt.

Luật sư bào chữa Matthew Gourlay đề nghị mức án 12 năm tù. Ông cho rằng thân chủ hành động từ quan niệm sai lầm về quyền được chết và bác lập luận của công tố rằng Law bán các sản phẩm này vì động cơ kiếm tiền.

Law nhận tội hồi tháng 5 với 14 cáo buộc hỗ trợ tự sát liên quan đến các nạn nhân tại Ontario. Theo thỏa thuận nhận tội, phía công tố đồng ý rút các cáo buộc giết người. Những cáo buộc này dự kiến được rút sau khi tòa tuyên án.

Theo AFP, công tố viên viện dẫn việc không đủ chứng cứ để tiếp tục theo đuổi cáo buộc giết người. Thỏa thuận vấp phải phản đối từ một số thân nhân và bạn bè của các nạn nhân, những người cho rằng Law phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết của người thân.

Theo các tình tiết được bên công tố và bào chữa thống nhất trình tòa, Law đã bán chất độc cho người mua tại ít nhất 41 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Pháp và Brazil.

Ông thừa nhận sử dụng bí danh trên các diễn đàn, tiếp cận người có ý định tự sát rồi giới thiệu họ đến những cửa hàng trực tuyến do mình điều hành.

Riêng tại Anh, Law đã gửi 330 kiện hàng. Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) xác nhận 79 người tại nước này tử vong sau khi sử dụng sản phẩm do ông cung cấp. Các trường hợp này được đưa vào hồ sơ để tòa án Canada xem xét khi quyết định hình phạt.

CPS và Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) quyết định không tiến hành truy tố riêng tại Anh, thay vào đó cung cấp chứng cứ cho quá trình tố tụng ở Canada.

CPS giải thích việc yêu cầu dẫn độ có nguy cơ bị bác bỏ, trong khi phương án phối hợp với Canada bảo đảm hậu quả đối với các nạn nhân tại Anh được ghi nhận trước tòa.

Tại phiên tòa, Law xin lỗi gia đình các nạn nhân và cam kết không tái diễn hành vi. Tòa dự kiến tuyên án vào tháng 2/2027