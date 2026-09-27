Hoàn thành tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai

Vị trí trước đây đặt trạm thu phí cầu Đồng Nai nay đã được hoàn trả mặt đường.

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cho thấy, sau khi trạm thu phí cầu Đồng Nai được tháo dỡ, giao thông qua khu vực thông thoáng, mặt đường được mở rộng, người và phương tiện lưu thông thuận lợi hơn trước đây.

Đầu tháng 8/2026, Khu Quản lý đường bộ IV bắt đầu tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai, dự án gồm nhiều hạng mục như: tháo dỡ các kết cấu của trạm, xử lý mặt bằng và hoàn thiện thảm nhựa lại mặt đường.

Sau khi tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai, mặt đường được mở rộng, giao thông qua khu vực thông thoáng.

Dù đã hoàn thành tháo dỡ trạm, nhưng thời gian qua do thời tiết mưa nhiều nên các đơn vị chưa thể thi công thảm nhựa. Tới đây, khi thời tiết thuận lợi nhà thầu sẽ tiếp tục xử lý các lớp mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật và tiến hành thảm nhựa. Dự kiến toàn bộ các phần việc sẽ hoàn thành giữa tháng 10/2026.

Từ 11/8/2026, các đơn vị bắt đầu tiến hành tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai thuộc Dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT; tháng 8/2020 trạm ngừng thu phí; năm 2023 Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) xác lập quyền sở hữu toàn dân dự án này. Do những vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm nên những năm qua trạm thu phí chưa được tháo dỡ. Việc tồn tại trạm khi không còn chức năng thu phí khiến mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.