Ấm tình quân dân trong mưa lũ

Giữa dòng nước cuồn cuộn, Trung tá Hồ Thế Anh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phước Tân (Bộ CHQS TP Đồng Nai) đã không quản hiểm nguy băng mình trong dòng nước xiết, cõng người dân ra khỏi khu vực ngập sâu, nguy hiểm đến nơi an toàn. Các chiến sĩ dân quân phường hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển người và tài sản khỏi khu vực ngập lụt; sau khi nước rút, đơn vị tổ chức các bộ phận cùng nhân dân dọn dẹp, vệ sinh, xịt nước rửa sân nhà, lòng lề đường và triển khai việc cấp thuốc khử độc giếng nước, phun thuốc diệt muỗi... Đó là những hình ảnh đẹp về tình đoàn kết quân dân trong thiên tai. “Đợt mưa lớn vừa rồi, nước dâng nhanh quá, gia đình tôi không kịp trở tay. May nhờ các chú bộ đội, dân quân kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ di dời người và tài sản nên cũng đỡ thiệt hại. Các hộ dân trên địa bàn đều được cán bộ, chiến sĩ, dân quân hỗ trợ, giúp đỡ”, ông Nguyễn Sỹ Mạnh, ngụ tại khu phố Hương Phước (phường Phước Tân), chia sẻ.

Dân quân Ban CHQS phường Phước Tân giúp nhân dân di dời tài sản.

Phường Phước Tân có diện tích hơn 4.282ha, dân số khoảng 80.000 nhân khẩu. Với hệ thống sông ngòi chảy qua địa bàn gồm sông Buông, suối Cầu Quan và một số dòng suối nhỏ nối về dòng sông Buông, trong mùa mưa lũ, nước dâng cao ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Lý giải về tình trạng ngập lụt, theo đại diện địa phương, nhiều năm nay sông Buông chưa được cải tạo, nạo vét, lòng sông nhỏ hẹp, dòng chảy không bảo đảm lưu lượng thoát nước về sông Đồng Nai khiến nước lũ tràn bờ, len theo các con đường, vườn cây, ngập vào nhà dân. Cùng với đó là việc thoát nước ra suối Cầu Quan từ các khu dân cư bị ùn ứ do hệ thống thoát nước không bảo đảm, tình trạng vứt rác bừa bãi gây tắc nghẽn dòng chảy dẫn tới ngập nặng ở những khu vực trũng. Để khắc phục tình trạng này, theo đồng chí Nguyễn Quốc Vương, Phó chủ tịch UBND phường Phước Tân, chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, ứng phó kịp thời với thiên tai; chuẩn bị tốt phương án “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và luyện tập thường xuyên, chặt chẽ. Vấn đề quan trọng là cần phát huy vai trò của LLVT địa phương trong công tác phối hợp xử lý tình huống, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin về tình hình mưa lũ để người dân biết và chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.