Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh thông qua sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế; lãnh đạo các bệnh viện công lập, ngoài công lập và trung tâm y tế; các bác sĩ, điều dưỡng thuộc các đơn vị y tế trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua nền tảng Zoom, tạo điều kiện để viên chức, người lao động tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế tham gia, trao đổi chuyên môn.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về 2 báo cáo ca bệnh do bác sĩ của Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai – Cam Đường và Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh trình bày.

Sau mỗi báo cáo, các đại biểu đã cùng phân tích quá trình điều trị, chăm sóc người bệnh, trao đổi khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và đóng góp giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị.

Đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị dành thời gian tổng hợp các ý kiến đóng góp đối với 2 báo cáo ca bệnh, thống nhất nội dung ghi chép hồ sơ bệnh án của điều dưỡng bảo đảm theo quy định. Đây là vấn đề thiết thực, góp phần nâng cao tính thống nhất, đầy đủ và chất lượng trong thực hành chuyên môn điều dưỡng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hoạt động sinh hoạt chuyên môn định kỳ là dịp để đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ thực tiễn công tác chăm sóc người bệnh.

Đồng chí Phạm Bích Vân - Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục quan tâm, duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên môn; khuyến khích cán bộ y tế chủ động học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, nhất là từ những tình huống thực tế trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Thông qua trao đổi trực tiếp từ các ca bệnh cụ thể, hội nghị cũng tạo diễn đàn để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhận diện vấn đề cần lưu ý trong quá trình chăm sóc, kịp thời chấn chỉnh những sai sót chuyên môn nếu có; tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong toàn tỉnh.

Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.