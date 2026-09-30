Chủ động hậu cần, vững vàng trên những hải trình dài ngày

Tìm hiểu tại BTL Vùng CSB 2, chúng tôi thấy trước mỗi chuyến ra khơi thực hiện nhiệm vụ, cùng với xây dựng kế hoạch bảo đảm toàn diện, công tác tạo nguồn lương thực, thực phẩm luôn được chú trọng. Đơn vị ưu tiên rau xanh từ tăng gia sản xuất tại chỗ, kết hợp khai thác nguồn thực phẩm từ các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp có uy tín trên địa bàn. Trung tá Lê Tấn Cảnh, Phó chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Vùng CSB 2 cho biết: "Căn cứ vào quân số, thời gian, tính chất nhiệm vụ và điều kiện hoạt động của từng chuyến đi biển, cơ quan hậu cần chủ động tính toán cơ cấu thực phẩm, xây dựng thực đơn theo từng giai đoạn. Lương thực, thực phẩm được sơ chế, bao gói, phân loại theo từng chủng loại; sau đó sắp xếp vào kho, tủ bảo quản theo thứ tự ưu tiên sử dụng. Thực phẩm có thời gian bảo quản ngắn được bố trí sử dụng trước; các loại củ, quả, thực phẩm khô và những mặt hàng có thời gian bảo quản dài sẽ sử dụng sau".

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra công tác bảo quản rau xanh trên tàu khi đang làm nhiệm vụ trên biển.

Qua chuyến đi thăm và làm việc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ gần một tháng cùng đoàn công tác Tàu CSB 8002, Hải đoàn 21, BTL Vùng CSB 2, chúng tôi thấy công tác bảo quản thực phẩm được đơn vị tổ chức rất khoa học. Rau xanh được ưu tiên sử dụng trước, các loại củ, quả như bầu, bí, bắp cải... được sắp xếp để sử dụng sau. Đối với rau xanh, sau khi sơ chế được để ráo nước, sau đó bao gói bằng giấy chuyên dụng, đặt trên kệ riêng, tránh chồng trực tiếp lên nhau. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng giập nát, góp phần kéo dài thời gian bảo quản trong điều kiện tàu thường xuyên rung lắc, độ ẩm cao.

Trong suốt hải trình, cán bộ, nhân viên hậu cần theo dõi tình trạng từng nhóm thực phẩm, điều kiện bảo quản và mức tiêu thụ thực tế để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm sử dụng hiệu quả, hạn chế hao hụt. Đại úy Lê Việt Anh, Thuyền trưởng Tàu CSB 8002 chia sẻ: "Có những thời điểm chúng tôi làm nhiệm vụ trên biển khoảng 3 tháng liên tục, do đó, công tác sơ chế, sắp đặt và bảo quản thực phẩm trên tàu luôn được thực hiện nghiêm túc, khoa học, tuân thủ thứ tự thời gian sử dụng. Trong điều kiện thời tiết phức tạp, thực phẩm và dụng cụ chế biến được bố trí chắc chắn, gọn gàng, thuận tiện thao tác, hạn chế đổ vỡ, giập nát. Những thực phẩm có dấu hiệu giảm chất lượng được ưu tiên sử dụng; thực phẩm còn tốt tiếp tục được bảo quản đúng quy định".

Trong những ngày biển động, bộ phận hậu cần ưu tiên chế biến các món ăn dễ thực hiện, thuận tiện sử dụng; khi điều kiện thuận lợi, tăng cường các món ăn đa dạng hơn. Việc cân đối giữa thực phẩm tươi, thực phẩm khô và các loại thực phẩm có thời gian bảo quản dài vừa giúp bảo đảm dinh dưỡng, vừa góp phần duy trì sự phong phú trong bữa ăn của bộ đội. Cùng với đó, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm từ khâu tiếp nhận, sơ chế, chế biến đến chia ăn; chú trọng thực hành tiết kiệm nhưng không để ảnh hưởng đến chất lượng khẩu phần. Đối với những chuyến công tác đối ngoại, yêu cầu bảo đảm hậu cần càng cao. Các đơn vị chủ động lựa chọn nguyên liệu, xây dựng thực đơn, tổ chức chế biến những món ăn mang đậm bản sắc để phục vụ tiệc chiêu đãi bạn bè quốc tế, qua đó góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, ẩm thực Việt Nam.

Từ thực tiễn các chuyến đi biển dài ngày, tùy điều kiện thực tế, bộ phận hậu cần tổ chức các hình thức tăng gia phù hợp trên tàu như ủ giá đỗ, làm đậu phụ, ươm rau mầm... Cùng với lương thực, thực phẩm, đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phục vụ chế biến, bảo quản và sinh hoạt; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của tủ, kho bảo quản, thiết bị cấp nước, dụng cụ chế biến và các vật tư thiết yếu, kịp thời phát hiện, khắc phục những vấn đề phát sinh.

Chủ động từ bờ, linh hoạt trên biển, duy trì nghiêm nền nếp bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm là những kinh nghiệm thiết thực được BTL Vùng CSB 2 vận dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần bảo đảm đời sống, giữ vững sức khỏe bộ đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên những hành trình dài ngày, trong mọi điều kiện thời tiết, sóng gió.