Đà Nẵng: Chuyển động từ các mô hình sáng tạo ở cơ sở: Bài 3: Nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả (Tiếp theo và hết)

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của tổ chức đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được thể hiện như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn: Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức xây dựng chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược của Trung ương, nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn. Ảnh: KHẮC HOÀNG

Sau hơn một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đà Nẵng cơ bản vận hành ổn định, thông suốt và từng bước phát huy hiệu quả. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, hạn chế tầng nấc trung gian; phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, qua đó, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của cấp cơ sở. Công tác cán bộ được triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Hiện nay, 98% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên, 87% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Trong điều kiện vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành liên tục, thông suốt, thành phố vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Trong quá trình đó, tổ chức đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp phục vụ nhân dân; đồng thời, là cầu nối phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn và vấn đề phát sinh từ thực tiễn đến cấp có thẩm quyền.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu cán bộ, đảng viên sâu sát địa bàn, gần dân, trọng dân, chủ động đối thoại, lắng nghe và giải quyết công việc với tinh thần trách nhiệm cao thì ở đó mô hình mới vận hành thuận lợi, hiệu quả. Ngược lại, nếu cán bộ còn lúng túng, thiếu chủ động hoặc né tránh trách nhiệm thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra thực tế các vị trí triển khai Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

PV: Thời gian qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở và phục vụ nhân dân, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của những mô hình này trong việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân?

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn: Thực tiễn là nơi kiểm nghiệm sức sống của chủ trương, nghị quyết. Cơ sở là nơi gần dân, sát dân nhất, cũng là nơi sớm nhận diện những vấn đề cần giải quyết và thường xuất hiện những sáng kiến thiết thực, phù hợp với đặc điểm trên địa bàn.

Theo tôi, các mô hình “Đảng viên dẫn dắt-Cộng đồng học tập chuyển đổi số”, “Hành chính công lưu động” hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, dịch vụ công trực tuyến, hay những hoạt động đồng hành, tạo sinh kế, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên bền vững cho thấy: Khi tổ chức đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu thì sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, cụ thể trong cộng đồng.

Tuy nhiên, giá trị của một mô hình phải được đo bằng vấn đề thực tiễn mà mô hình giải quyết được, hiệu quả mang lại, mức độ người dân thực sự được thụ hưởng và khả năng duy trì một cách bền vững. Chính vì vậy, thành phố luôn khuyến khích cơ sở đổi mới, sáng tạo. Mọi sáng kiến phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, lấy hiệu quả làm tiêu chí đánh giá, lấy lợi ích của người dân làm mục tiêu và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn.

Theo tôi, các mô hình đã góp phần đưa vai trò của tổ chức đảng và đảng viên đến gần với đời sống nhân dân. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Nhân dân thực hiện thủ tục hành chính công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THÀNH NAM

PV: Để các mô hình tiếp tục phát triển và để cán bộ, đảng viên tiếp tục dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, theo đồng chí, thành phố cần làm những gì?

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn: Muốn cơ sở năng động thì trước hết phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên năng động, trách nhiệm, sâu sát và gần dân. Cán bộ ở cơ sở phải nắm chắc địa bàn, hiểu dân, lắng nghe dân, tôn trọng dân và chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Cùng với yêu cầu đó, cần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, minh bạch, có trách nhiệm; tạo cơ chế để cán bộ yên tâm dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, phải giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đổi mới phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đúng chủ trương, đúng thẩm quyền, đúng nguyên tắc và hướng đến lợi ích chung.

Muốn vậy, cùng với khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, cần tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm những sai phạm. Cơ chế vừa khuyến khích, động viên cán bộ dám làm việc khó, việc mới, vừa xác định rõ trách nhiệm cá nhân, bảo đảm mọi quyền lực đều được kiểm soát. Khi cán bộ có động lực cống hiến, có không gian đổi mới và có cơ chế bảo vệ người làm đúng, làm vì lợi ích chung thì cơ sở sẽ năng động hơn, hiệu quả hơn.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, yêu cầu xuyên suốt là phải nêu gương. Khi cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, nói đi đôi với làm, gần dân, trọng dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân thì sẽ củng cố niềm tin và tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Tôi mong rằng, từ mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi khu dân cư, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục xuất hiện những sáng kiến mới thiết thực, hiệu quả, giải quyết được vấn đề thực tiễn và tạo ra thay đổi tích cực cho người dân và cộng đồng.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!