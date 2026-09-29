Ô tô con phơi bụng trên QL1A Đà Nẵng sau va chạm với xe đầu kéo

Ngày 29/9, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên QL1A đoạn qua xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô con làm một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h45 ngày 29/9, xe đầu kéo BKS 36H - 114.52 kéo móc 36RM - 012.68 chạy trên QL1A hướng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng.

Khi đến vị trí Km980 + 670/QL1 thì xảy ra va chạm với ô tô con BKS 92A - 252.82 chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô con bị thương, phương tiện hư hỏng nặng, lật nằm phơi bụng trên đường. Một trụ biển báo giao thông tại đây cũng bị gãy trong vụ việc.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, vị trí xảy ra tai nạn là đường thẳng, có bốn làn xe cơ giới, không có làn xe thô sơ, có dải phân cách giữa, nằm ngoài khu đông dân cư, hệ thống biển báo hiệu giao thông phát huy tác dụng.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.