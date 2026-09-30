Nhà dân TPHCM thành 'hầm tối', khốn khổ vì đường nâng cao cả mét

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung, TPHCM có tổng mức đầu tư hơn 93 tỷ đồng, đang được thi công gấp rút. Tuy nhiên, việc nâng cao cốt nền đường từ 1-1,1m cùng công tác tổ chức công trường chưa đồng bộ khiến người dân hai bên tuyến đường gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận chiều 29/9, mặt đường chưa được thảm nhựa, công trường thiếu biện pháp dập bụi. Mỗi khi xe cơ giới đi qua, bụi đất cuộn lên mù mịt, phủ kín khu vực.

Người đi đường phải lấy tay che mặt, trong khi các cửa hàng kinh doanh hai bên đường đóng kín cửa hoặc dùng bạt che chắn.

Tuyến đường tập trung nhiều trường học, học sinh và phụ huynh qua lại đông đúc. Bụi mù, tầm nhìn hạn chế khiến việc đi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ chịu cảnh bụi bặm, hàng chục hộ dân còn rơi vào tình cảnh nhà thấp hơn mặt đường cả mét, lọt thỏm như những căn hầm tối. Nhiều cửa hàng, quán ăn gần như bị che khuất ánh sáng tự nhiên.

Tại một số cửa hàng kinh doanh đồ điện nước, tiệm cơm hay quán nước dọc tuyến đường, ánh sáng mặt trời gần như bị che khuất.

Ông Út, chủ một quán giải khát trên đường Đặng Thùy Trâm, cho biết trước đây nền nhà cao hơn mặt đường. Sau khi đường được nâng lên hơn 1m, căn nhà bỗng thấp sâu, tối om.

"Trước đây nền nhà tôi vốn cao hơn mặt đường. Giờ đường đôn cao hơn cả mét làm nhà bỗng nhiên chìm sâu thành cái hầm tối om. Nắng thì bão bụi bủa vây, mưa thì lo nước tràn vào nhà, quán xá ế ẩm", ông Út chia sẻ.

Theo người dân, việc nâng đường khiến lối vào nhiều nhà bị chia cắt, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. Một số cửa hàng không đủ khả năng duy trì chi phí đã phải đóng cửa, treo biển trả mặt bằng.

Tình trạng ngập nước cũng khiến người dân lo lắng. Do hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, những trận mưa lớn gần đây khiến nước tràn vào nhà, ngập các con hẻm, gây đảo lộn sinh hoạt và ảnh hưởng việc đi lại.

Những hộ chưa có điều kiện kinh tế đành chấp nhận sống chung với cảnh tạm bợ, ngày ngày leo qua các bậc bao cát hay con dốc bê tông tạm bợ để ra vào căn "hầm" tối.

Dự án nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm dài 1,2km, rộng 30m, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Thạnh làm chủ đầu tư. Công trình khởi công từ tháng 1/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 tới, nhằm giải quyết tình trạng ngập triều.

Trong thời gian chờ dự án hoàn thành, người dân kiến nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công duy trì tưới nước dập bụi hằng ngày, đồng thời khẩn trương hoàn thiện rãnh thoát nước tạm để việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn.