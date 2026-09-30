Chào mừng Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031: Điểm tựa cho người yếu thế

Từ những ngôi nhà cũ được hỗ trợ xây mới, bữa ăn miễn phí ở bệnh viện, đến những chuyến khám bệnh dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn..., các chương trình do Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh triển khai đã mang đến những điểm tựa thiết thực cho người yếu thế. Những sẻ chia ấy không chỉ giúp người yếu thế vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm niềm tin để họ ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Ấm áp những hoạt động thiện nguyện

Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh cùng lãnh đạo địa phương trao tiền hỗ trợ cho gia đình bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo ở xã Bắc Khánh Vĩnh.

Giữa tháng 5, con đường dẫn vào thôn Suối Cá, xã Trung Khánh Vĩnh trở nên rộn ràng hơn khi người dân đến chung vui cùng gia đình ông Hà Chang trong ngày nhận bàn giao ngôi nhà mới. Ngôi nhà có diện tích hơn 50m², gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp..., được khởi công từ tháng 3 với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng; đồng thời với sự kết nối của hội, Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng và đoàn bác sĩ Tâm Việt TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng; phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. "Trước đây, gia đình còn nhiều khó khăn, căn nhà cũ xuống cấp, mỗi khi mưa khắp nhà đều dột. Có căn nhà mới, từ nay gia đình tôi không còn lo mỗi khi trời mưa, gió lớn”, ông Hà Chang xúc động nói.

Tiến sĩ Lê Hữu Thọ - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh tặng quà cho trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang.

Cũng từ sự kết nối của Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh, mới đây, Câu lạc bộ Thầy thuốc họ Ngô, Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn và đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình thiện nguyện tầm soát bệnh miễn phí dành cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang. Tại đây, 500 trẻ em được khám bệnh, tầm soát sức khỏe tổng quát. Một số trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ được siêu âm tim, ổ bụng. Những trẻ có dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn vận động, ngôn ngữ... được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc, can thiệp tại nhà. Các em còn được cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà gồm ba lô, đồ dùng học tập, sản phẩm dinh dưỡng, tổng trị giá hơn 500.000 đồng/phần. Đưa con bị rối loạn phổ tự kỷ tới khám tại chương trình, chị Hà Thị Hồng Mi (phường Nam Nha Trang) chia sẻ: “Những đợt khám bệnh như vậy không chỉ mang lại sự chăm sóc về y tế, còn giúp cha mẹ hiểu hơn về tình trạng sức khỏe của con, từ đó có hướng theo dõi và can thiệp sớm. Với gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm ấy càng trở nên ý nghĩa bởi không phải ai cũng có điều kiện đưa con đi khám, tầm soát thường xuyên”.

Gieo thêm những điểm tựa

Bác sĩ Trương Tấn Minh - nguyên Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh tặng học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số.

Từ một mái nhà đến một suất ăn, một lần khám bệnh hay một chiếc xe lăn, phía sau mỗi phần hỗ trợ là sự kết nối của nhiều tấm lòng. Những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh đã tập trung vận động nhiều nguồn lực để triển khai các chương trình trợ giúp ngày càng thiết thực, hướng trực tiếp đến người thụ hưởng.

Trong 5 năm (2022 - 2026), hội đã vận động hơn 33,8 tỷ đồng thực hiện các chương trình bảo trợ, hỗ trợ cho hơn 15.790 lượt người khuyết tật, 134.665 lượt bệnh nhân nghèo, 4.200 trẻ mồ côi và hàng nghìn lượt đối tượng khác. Trong đó, nhóm hoạt động trợ giúp y tế được hỗ trợ gần 23,7 tỷ đồng; trợ giúp phương tiện đi lại, giáo dục hơn 2,8 tỷ đồng; hỗ trợ sinh hoạt cho người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và trẻ mồ côi hơn 6,9 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế giảm nghèo 444,5 triệu đồng. Đồng thời, hội duy trì gần 344.620 suất ăn miễn phí tại bệnh viện cho các bệnh nhân nghèo; hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh, phẫu thuật, viện phí, thuốc và chi phí điều trị cho 14.430 lượt bệnh nhân. Song song đó, hội đã xây mới 4 “Ngôi nhà nhân ái” cho các gia đình nghèo với tổng kinh phí 360 triệu đồng; hỗ trợ 157 xe lăn, 200 xe đạp; trao hơn 300 suất học bổng và thăm hỏi, tặng quà cho hơn 14.200 trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật...

Bác sĩ TRỊNH NGỌC HIỆP - Phó Giám đốc Sở Y tế: Hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh và các chi hội trong những năm qua đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm xã hội; hoạt động bảo trợ ngày càng hướng trực tiếp đến người thụ hưởng. Đặc biệt, với số tiền vận động đạt hơn 33,8 tỷ đồng, trợ giúp kịp thời cho hàng trăm ngàn lượt người khuyết tật, bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi... đã khẳng định tính chủ động, nhân ái của hội trong hoạt động trợ giúp người yếu thế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ Lê Hữu Thọ - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh khẳng định, nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội tiếp tục phấn đấu vận động từ 25 - 30 tỷ đồng để hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 5 “Ngôi nhà nhân ái”; trao 50.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo; vận động nguồn lực mổ đục thủy tinh thể, mổ tim, sứt môi, hàm ếch, khám sàng lọc bệnh cho 1.000 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; cấp ít nhất 100 phương tiện trợ giúp; trao 1.000 suất học bổng cho trẻ em nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, Dự án “Chương trình nhân đạo cho trẻ em và người khuyết tật hệ vận động, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2028" với trị giá 1,6 tỷ đồng do Tổ chức SAP-VN tài trợ và dự án hỗ trợ 50 học bổng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 2 tỷ đồng sẽ được hội tiếp nhận triển khai trong nhiệm kỳ tới. Song song với các hoạt động trợ giúp, hội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu số về đối tượng bảo trợ, hướng tới quản lý, theo dõi và công khai nguồn lực theo hướng minh bạch, hiệu quả.

Mỗi căn nhà được dựng lên, mỗi bệnh nhân được tiếp sức trong lúc khó khăn, mỗi trẻ em được khám bệnh, trao học bổng hay phương tiện đến trường đều là một cách gieo thêm niềm tin cho những người yếu thế. Sự trợ giúp đúng lúc của Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời động viên để họ tin rằng mình không đơn độc.