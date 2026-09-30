Giá heo hơi hôm nay 30.9.2026: Ba miền dao động 56.000 - 58.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi bước vào ngày cuối tháng 9 với mặt bằng giá khá sát nhau giữa ba miền. Phần lớn địa phương đang giao dịch quanh 57.000 đồng/kg, trong khi mức 58.000 đồng/kg chỉ xuất hiện tại một số khu vực.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Nhiều địa phương ở mức 57.000 đồng/kg

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 30.9.2026 phổ biến trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Nhóm địa phương Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Lai Châu hiện có mức thu mua thấp nhất miền Bắc, đạt 56.000 đồng/kg.

Như vậy, mặt bằng giá tại miền Bắc tập trung chủ yếu quanh ngưỡng 57.000 đồng/kg, chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ khoảng 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung: Phổ biến 56.000 - 57.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi ngày 30.9.2026 dao động trong biên độ hẹp hơn, từ 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng được thu mua ở mức 57.000 đồng/kg. Mức giá này cũng xuất hiện tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi ghi nhận giá 56.000 đồng/kg.

So với hai miền còn lại, miền Trung chưa xuất hiện mức 58.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khoảng cách giá chỉ 1.000 đồng/kg cho thấy thị trường trong khu vực đang có mặt bằng khá đồng đều.

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Nai, TP.HCM đạt 58.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi miền Nam ngày 30.9.2026 đang được giao dịch trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP.HCM là hai địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực, cùng đạt 58.000 đồng/kg.

Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng ghi nhận mức 56.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất tại miền Nam hiện là 2.000 đồng/kg. Mức giá 57.000 đồng/kg tiếp tục đóng vai trò là vùng giao dịch trung tâm của thị trường.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 30.9.2026 trên cả nước dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg. Miền Bắc và miền Nam đều xuất hiện mức 58.000 đồng/kg, trong khi miền Trung cao nhất ở 57.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá giữa các vùng không có sự chênh lệch lớn. Phần lớn địa phương đang tập trung quanh ngưỡng 57.000 đồng/kg, tạo nên bức tranh tương đối đồng đều vào thời điểm cuối tháng 9.