Hoài Lâm chăm sóc vợ trong lễ cưới

Ngày 5/10, Hoài Lâm và bà xã Ngọc Trinh tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng của cô dâu. Theo video ghi lại hậu trường buổi lễ, giọng ca Hoa nở không màu liên tục chăm sóc vợ, cầm quạt mát và chỉnh váy. Buổi lễ được tổ chức ấm cúng, riêng tư chỉ có sự tham gia của gia đình 2 bên cùng một số bạn bè thân thiết nhất với cô dâu, chú rể.

Sau lễ vu quy, đôi uyên ương dự kiến tổ chức hôn lễ vào trưa 6/10 tại nhà riêng của Hoài Lâm ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long. Trước đó, giữa tháng 9, Hoài Lâm bất ngờ đăng hình ảnh cầu hôn Ngọc Trinh. Nam ca sĩ nhắn nhủ bạn đời, mong cô kiên nhẫn và cho anh thêm thời gian để thay đổi, đồng thời khẳng định sẽ không phản bội cô.

Hoài Lâm chăm sóc vợ trong ngày vui.

Động thái của giọng ca Hoa nở không màu gây chú ý bởi Hoài Lâm vốn khá kín tiếng về đời tư. Trước khi công khai, anh và Ngọc Trinh đã có thời gian hẹn hò nhưng không chia sẻ nhiều về mối quan hệ.

Ngọc Trinh sinh năm 2004, cùng quê với Hoài Lâm và hiện kinh doanh online. Cô có vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn và khá hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Trước khi được biết đến với tư cách bạn đời của Hoài Lâm, Ngọc Trinh gần như không xuất hiện trong các hoạt động của nam ca sĩ.

Hoài Lâm sinh năm 1995, được biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen mùa thứ hai năm 2014. Nam ca sĩ gây ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc, cách xử lý linh hoạt và khả năng thể hiện nhiều dòng nhạc, từ trữ tình, nhạc vàng đến nhạc trẻ.

Gần đây, Hoài Lâm còn thực hiện Vlog ghi lại cuộc sống hàng ngày, công việc lẫn quá trình chuẩn bị lễ cưới. Nam ca sĩ thừa nhận khá ngại ngùng khi làm Vlog bởi không biết sở thích này có được khán giả đón nhận không.

Vợ chồng Hoài Lâm rạng rỡ trong lễ cưới. Ảnh: Gia Minh.

Trong sự nghiệp, Hoài Lâm gắn với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Về đâu mái tóc người thương, Hoa nở không màu... Tuy nhiên, hành trình nghệ thuật của anh cũng nhiều lần gián đoạn.

Cuối năm 2018, Hoài Lâm thông báo hủy 12 đêm nhạc và tạm dừng hoạt động khoảng 2 năm. Đến cuối năm 2024, nam ca sĩ tiếp tục thông báo tạm ngưng ca hát với lý do sức khỏe không đảm bảo.

Thời gian gần đây, Hoài Lâm dần trở lại với âm nhạc. Anh phát hành sản phẩm mới và duy trì biểu diễn tại các sân khấu, phòng trà.

Hồi tháng 4, nam ca sĩ phát hành Mai này em có về không, đánh dấu màn tái hợp với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Trước đó, hai người từng tạo dấu ấn với Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi.