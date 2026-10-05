Emoura Phạm được nhiều 'đối thủ' chọn đăng quang Miss Grand International 2026

Đại diện Việt Nam và nhan sắc các nước tham gia cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất sau vòng phỏng vấn kín Miss Grand International 2026 là Emoura Phạm trở thành thí sinh nhận được nhiều lựa chọn nhất từ các đại diện cùng tranh tài.

Có 14 thí sinh chọn người đẹp Việt Nam cho ngôi vị Miss Grand International 2026, nhiều hơn đại diện Tanzania với 13 lượt lựa chọn. Tiếp theo là Thái Lan với 7 lượt, Ecuador 6 lượt, Guatemala và Philippines cùng 4 lượt, Australia 3 lượt.

Kết quả này cũng phần nào cho thấy vị trí của Emoura Phạm trong cộng đồng thí sinh sau những ngày cùng nhau tham gia các hoạt động của cuộc thi.

Emoura Phạm muốn trở thành “chiếc cầu nối”

Emoura Phạm vừa trải qua vòng phỏng vấn kín của cuộc thi. Đây là phần giúp ban giám khảo tìm hiểu sâu hơn về cá tính, quan điểm và câu chuyện riêng của từng thí sinh bên cạnh những màn trình diễn trên sân khấu.

Ngay khi bước vào phòng phỏng vấn, đại diện Việt Nam được yêu cầu giới thiệu về bản thân. Các giám khảo cũng bày tỏ tò mò về lý do cô nhận được nhiều sự quan tâm tại “sân chơi” nhan sắc này.

“Mọi người thốt lên ‘Việt Nam đến đây rồi!,’ vì họ muốn biết Việt Nam là ai, tại sao lại có nhiều người ủng hộ và nhắc về em như vậy. Họ muốn hiểu và gặp em để xem thực tế như thế nào,” Emoura Phạm kể.

Một trong những câu hỏi đáng chú ý dành cho đại diện Việt Nam là những điều cô có thể mang đến để giúp Miss Grand International phát triển hơn, cũng như giá trị riêng mà cô có thể đóng góp cho cuộc thi.

(Ảnh: BTC)

Emoura tin rằng “cách chúng ta đối xử với nhau đằng sau ống kính máy quay mới là điều quan trọng nhất. Tất cả các cô gái ở đây đều đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi không hề đơn độc vì luôn có nhau bên cạnh để sẻ chia và nâng đỡ. Được đồng hành và giúp đỡ các thí sinh khác là niềm vinh dự, và tôi luôn sẵn lòng cống hiến hết sức mình.”

“Bên cạnh tiêu chí 4B, tôi còn mang đến một chữ ‘B’ đặc biệt khác là Bridge - chiếc cầu nối. Tôi mong muốn trở thành cầu nối gắn kết MGI với khán giả toàn cầu nhờ việc thấu hiểu sự đa dạng văn hóa và những giá trị khác biệt. Việt Nam đã dạy tôi trân trọng tình cảm gia đình, còn phương Tây rèn giũa cho tôi sự độc lập, kiên định và bản lĩnh tự đứng vững trên đôi chân của mình. Chúng tôi có mặt ở đây không phải chỉ để mong chờ một chiếc vương miện may mắn, mà là để lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia,” Emoura Phạm bày tỏ.

Khi được hỏi “Nếu không chiến thắng, bạn sẽ lựa chọn ai?” Emoura Phạm thừa nhận đây là câu hỏi khó bởi mỗi thí sinh đều có thế mạnh riêng. Thay vì gọi tên một người cụ thể, cô lựa chọn thể hiện sự trân trọng dành cho tất cả các cô gái đang cùng mình tranh tài.

Đại diện Việt Nam cũng được yêu cầu hát trong phần phỏng vấn. Không chọn thể hiện một ca khúc tiếng Anh, cô quyết định hát ca khúc “Ướt lòng” (sáng tác của ca sĩ Văn Mai Hương). Emoura Phạm cho biết đây là cách cô thể hiện tình yêu với quê hương, đồng thời giới thiệu một phần văn hóa Việt Nam đến những người có mặt trong căn phòng.

Sau phần phỏng vấn, Emoura Phạm cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Trước đó, người đẹp từng chịu áp lực khi mong muốn thể hiện tốt và khiến Việt Nam tự hào, đặc biệt trong bối cảnh nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ khán giả quê nhà.

(Ảnh: BTC)

Được hỏi về việc nhận được nhiều lựa chọn từ các thí sinh, Emoura Phạm cho biết cô không suy nghĩ quá nhiều về điều đó mà tập trung làm những điều mình yêu thích và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người đẹp hy vọng sự ủng hộ đến từ tinh thần luôn sẵn sàng giúp đỡ, đồng hành cùng các thí sinh khác trong cuộc thi.

Tiếp sức từ quê nhà

Hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước.

Nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt Nam liên tục cập nhật thông tin về hành trình của đại diện Việt Nam và kêu gọi người hâm mộ bình chọn. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Võ Lê Quế Anh, Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy hay Á hậu Ngô Bảo Ngọc lần lượt đăng tải bài viết trên trang cá nhân, hướng dẫn và vận động khán giả dành lượt bình chọn cho Emoura Phạm.

Đặc biệt, dù đang có chuyến công tác tại Mỹ, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Phan Phương Oanh và Nguyễn Thị Yến Nhi vẫn tranh thủ quay video trực tiếp kêu gọi người hâm mộ đồng hành cùng đại diện Việt Nam.

Á hậu Võ Đoàn Bảo Hà cũng mang lời kêu gọi bình chọn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, trực tiếp tương tác và vận động khán giả tiếp sức cho Emoura Phạm.

Sự đồng hành của các người đẹp Việt Nam góp phần lan tỏa thông tin về hành trình của Emoura Phạm, đồng thời tiếp thêm tinh thần cho cô trước những chặng thi quan trọng.

Theo lịch trình, bán kết và phần trình diễn trang phục dân tộc Miss Grand International 2026 sẽ diễn ra ngày 7/10. Chung kết cuộc thi được tổ chức ngày 10/10 tại Băng Cốc, Thái Lan./.