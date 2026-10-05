Hôn nhân 'chị ơi, anh yêu em' trỗi dậy ở Hàn Quốc

Han Se-hee lớn hơn chồng 4 tuổi, nhưng thừa nhận mình không giỏi nội trợ bằng anh. Chồng của Han có nhiều năm sống một mình, giỏi hơn hẳn về chuyện nấu nướng, dọn dẹp và giữ nhà cửa ngăn nắp.

"Tôi cũng làm phần việc nhà của mình, nhưng anh ấy dường như luôn để ý những điều tôi thiếu sót để nhắc nhở. Người ta thường nói đàn ông dù lớn tuổi thế nào cũng giống trẻ con và cần vợ chăm sóc, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là định kiến", Han (32 tuổi) chia sẻ với tờ The Korea Herald.

Han cũng cảm thấy chồng là điểm tựa tinh thần lớn cho mình. "Hiện tại, tôi là người chu cấp tài chính cho chồng, nhưng khi tôi cảm thấy buồn bã, anh ấy thấu hiểu những gì tôi đang trải qua và luôn kề cạnh động viên", cô bộc bạch.

Nếu là cách đây nhiều thập kỷ, một gia đình như nhà Han sẽ rất hiếm gặp ở Hàn Quốc - nơi hôn nhân từ lâu đã bị chi phối bởi các chuẩn mực gia trưởng, trong đó người chồng được coi là trụ cột và người vợ được kỳ vọng chăm sóc gia đình. Chồng hơn tuổi vợ phổ biến, còn những cuộc hôn nhân mà vợ lớn tuổi hơn lại tương đối hiếm.

Thế nhưng hiện nay, khoảng hơn 1/5 số cuộc hôn nhân tại xứ củ sâm là giữa người chồng trẻ tuổi và vợ lớn tuổi hơn.

Theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc, năm 2025 có khoảng 40.000 cuộc hôn nhân kiểu này được đăng ký, chiếm tỷ lệ kỷ lục 20,2% trong tổng số khoảng 198.500 cuộc hôn nhân (kết hôn lần đầu) trong năm đó. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này vượt quá 20%.

Biểu tượng trụ cột gia đình thay đổi

Suốt nhiều thế hệ, tuổi tác mang lại cho đàn ông một lợi thế nhất định trên thị trường hôn nhân ở Hàn Quốc. Nhiều năm kinh nghiệm thường đồng nghĩa với sự nghiệp vững chắc và tài chính dồi dào hơn, phù hợp với hình ảnh truyền thống về người chồng là trụ cột gia đình.

Theo Chosun, sự ổn định kinh tế và sự thay đổi sở thích đang thách thức các chuẩn mực tuổi tác truyền thống.

Sự độc lập tài chính của phụ nữ ngày càng tăng đang làm thay đổi mô hình truyền thống trong hôn nhân. Khi nhu cầu về sự ổn định kinh tế từ người bạn đời giảm, phụ nữ cân nhắc kỹ hơn những giá trị ngoài thu nhập, bao gồm tính cách, ngoại hình và năng lượng của một người bạn đời trẻ hơn.

Truyền thông, phim ảnh góp phần để những mối tình "chị ơi, anh yêu em" trở nên phổ biến ở xứ củ sâm. Ảnh: Something in the rain.

"Điều khiến tôi thích ở người bạn đời trẻ tuổi hơn chính là anh ấy tràn đầy năng lượng, tôi cũng thích việc anh luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe", Han nói.

Han đi làm trước chồng nhiều năm nên không kỳ vọng khi kết hôn, anh có cùng điều kiện tài chính như mình. Khi quyết định kết hôn, cô đã chủ động lo liệu phần lớn chi phí đám cưới và tự mình mua nhà cho hai người.

"Mọi người thường muốn những gì họ không có. Nếu đó là tuổi trẻ và sự nhiệt huyết, bạn có thể bị thu hút bởi người sở hữu những phẩm chất đó. Thứ đã thay đổi là phụ nữ ngày nay có vị thế để đưa ra lựa chọn đó", Han nói thêm.

Một số chuyên gia trong ngành mai mối cho rằng việc kết hôn muộn hơn khiến phụ nữ cởi mở hơn với những người đàn ông trẻ tuổi, vì khoảng cách tuổi tác ít quan trọng khi các cặp đôi có chung những trải nghiệm và giai đoạn cuộc sống tương đồng.

"Theo truyền thống, nam giới thường tham gia lực lượng lao động và kết hôn muộn hơn nữ giới, một phần là do nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Nhưng khi phụ nữ cũng kết hôn muộn, khoảng cách về vị trí của họ trong cuộc sống đã thu hẹp lại", Shin, quản lý một công ty mai mối Gayeon ở Seoul, cho biết.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng việc truyền thông liên tục đưa tin về các cặp đôi phụ nữ lớn tuổi kết hôn cũng đã giúp thay đổi nhận thức của công chúng, theo Korea JoongAng Daily.

Trong những năm qua, hàng loạt phụ nữ nổi tiếng đã lựa chọn kết hôn với bạn đời trẻ hơn, như ngôi sao trượt băng nghệ thuật Olympic Kim Yu-na, diễn viên kiêm ca sĩ Jang Na-ra hay diễn viên Shin Min-a. Họ được xem là những ví dụ về các cuộc hôn nhân "hạnh phúc", theo các bài đăng trực tuyến ca ngợi lợi ích của việc kết hôn ở độ tuổi này.

Bình thường mới

Theo Korea JoongAng Daily, khi người Hàn Quốc kết hôn muộn hơn, những cuộc hôn nhân "chị em" đang trở thành bình thường mới.

Khi cả vợ chồng đều đi làm, quan niệm truyền thống cho rằng đàn ông phải là trụ cột chính trong gia đình đã suy yếu, làm giảm bớt một số rào cản tâm lý đối với việc hẹn hò hoặc kết hôn với phụ nữ lớn tuổi hơn.

Việc vợ nhiều tuổi hơn chồng đang trở thành bình thường mới tại Hàn Quốc. Ảnh: Jeon Ha-yul.

Theo số liệu của chính phủ, năm 2025, trong tổng số 12,65 triệu hộ gia đình có vợ chồng ở Hàn Quốc, có 6,15 triệu hộ có cả vợ và chồng cùng đi làm, chiếm 48,6% tổng số, tăng 67.000 hộ và 0,6% so với năm trước.

Cho Min-seong (23 tuổi), người đang hẹn hò với bạn gái hơn anh 15 tuổi, cho biết: "Tôi không hề phiền lòng vì bạn gái tôi đã đi làm lâu hơn và có cuộc sống tài chính ổn định hơn tôi. Thậm chí, tôi nghĩ chúng tôi có thể bù đắp những thiếu sót của nhau".

Cho nói rằng bạn gái nấu ăn rất giỏi và có nhiều trải nghiệm về cuộc sống mà anh chưa từng có. Khi dành thời gian bên nhau, anh đã học được nhiều điều từ đối phương hoặc nhờ cô giúp đỡ.

Sự cởi mở ngày càng tăng đối với bạn đời nữ lớn tuổi hơn cũng được phản ánh trong một điều đơn giản như cách mà những người đàn ông trẻ tuổi gọi nửa kia trong mối quan hệ.

Việc gọi người yêu là "noona" (chị) - từ tiếng Hàn được nam giới dùng để chỉ người phụ nữ lớn tuổi hơn - không phải lúc nào cũng phù hợp với quan niệm truyền thống về nam tính. Giờ đây, từ ngữ này được sử dụng thoải mái hơn trước.

Kim Tae-won (29 tuổi), người đã kết hôn với vợ hơn anh 6 tuổi vào năm ngoái, cho biết: "Tôi thường không gọi vợ mình là noona khi ở cạnh những người thân lớn tuổi. Nhưng bình thường, ngay cả khi ở cùng bạn bè, tôi hoàn toàn thoải mái gọi cô ấy như vậy".

Theo Kim, trước đây, việc hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi thường bị coi là hạ thấp giá trị đối với nam giới. Nhưng anh nghĩ điều đó đã thay đổi rất nhiều. "Ngày nay, cả nam và nữ đều có xu hướng xem các mối quan hệ như một sự hợp tác bình đẳng, nơi cả hai bên hỗ trợ và dựa vào nhau. Tôi nghĩ điều đó khiến các mối quan hệ với phụ nữ lớn tuổi hơn trở nên tự nhiên hơn nhiều", anh nói.

Giáo sư danh dự Shin Kwang-yeong, chuyên ngành xã hội học tại Đại học Chung-Ang, cho biết trật tự hôn nhân truyền thống của Hàn Quốc đang thay đổi. Các chuẩn mực gia trưởng trong lịch sử thường ưu tiên những cuộc hôn nhân mà người đàn ông lớn tuổi hơn người phụ nữ, phản ánh sự chồng chéo giữa các hệ thống phân cấp dựa trên tuổi tác và giới tính.

"Sự gia tăng các cuộc hôn nhân mà người phụ nữ lớn tuổi hơn cho thấy trật tự hôn nhân truyền thống đang suy yếu, và các ranh giới về tuổi tác trong hôn nhân có thể sẽ trở nên linh hoạt hơn trong tương lai", Shin nói.