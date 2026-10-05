Hình ảnh tại nhà Hoài Lâm trước lễ cưới Ngọc Trinh

Tối 5/10, ca sĩ Hoài Lâm đăng tải loạt ảnh tại nhà riêng trước thềm lễ cưới. Nam ca sĩ diện trang phục giản dị, đứng bên cạnh người thân, họ hàng và một số bạn bè. "Vẫn đang chờ đợi. Cuộc sống hôn nhân", Hoài Lâm chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, mọi khâu cuối cùng cho ngày trọng đại của vợ chồng anh đã hoàn tất. Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tại nhà riêng ca sĩ ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

Hình ảnh tại nhà Hoài Lâm trước lễ cưới. Ảnh: FBNV.

Không gian lễ cưới được trang hoàng tỉ mỉ với tông màu đỏ, trắng chủ đạo, theo phong cách miền Tây. Cổng cưới với điểm nhấn là hoa tươi, lồng đèn. Góc phải phông nền là tên của cô dâu, chú rể.

Hoài Lâm cũng khoe một số góc trong không gian lễ cưới như sân khấu chính, ảnh cưới của vợ chồng anh.

Ngày 5/10, Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng của cô dâu.

Trong buổi lễ, giọng ca Hoa nở không màu liên tục chăm sóc vợ, cầm quạt mát và chỉnh váy. Buổi lễ được tổ chức ấm cúng, riêng tư chỉ có sự tham gia của gia đình 2 bên cùng một số bạn bè thân thiết nhất với cô dâu, chú rể.

Lễ vu quy của Hoài Lâm và Ngọc Trinh diễn ra ngày 5/10. Ảnh: FBNV.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh rạng rỡ trong ngày vui. Vợ nam ca sĩ diện đầm cúp ngực, khoe vẻ ngoài gợi cảm.

Vợ của Hoài Lâm sinh năm 2004, hiện kinh doanh online. Cô cùng quê với nam ca sĩ. Ngọc Trinh có vẻ ngoài ưa nhìn, tươi tắn. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh không chia sẻ nhiều hình ảnh bên bạn trai.

Cả hai hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định về chung một nhà.

Thời gian qua, Hoài Lâm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Anh phát hành các sản phẩm âm nhạc mới và đi diễn khá đều đặn ở nhiều sân khấu, phòng trà.

Hồi tháng 4, ca sĩ trở lại với ca khúc Mai này em có về không. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa nam ca sĩ và Nguyễn Minh Cường - bộ đôi từng tạo nên dấu ấn với bản hit Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi.

Đáng tiếc, nhìn vào lượt xem của Mai này em có về không và độ thảo luận, chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy bộ đôi đã gặp khó khăn trong việc lặp lại thành tích năm nào của Hoa nở không màu hay Buồn làm chi em ơi.