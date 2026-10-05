Phim 'Căn nhà không mái che' – Hành trình vun đắp, dựng xây mái ấm

“Căn nhà không mái che” là bộ phim mới nhất của Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam), do đạo diễn Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương thực hiện. Phim xoay quanh Hạnh, người phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình nuôi hai con là Thơ và Khang; và Toản, người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe, ngày ngày bươn chải nuôi hai con Triết và Mai. Mỗi người đều có những nỗi lo riêng, cùng mong muốn giản dị là các con có một cuộc sống ổn định.

Đoàn làm phim "Căn nhà không mái che" ra mắt. Ảnh: VFC

Một cơ duyên đưa hai gia đình về chung dưới một mái nhà. Tuy nhiên, sống chung chưa đồng nghĩa với việc trở thành người một nhà. Những khác biệt trong tính cách, định kiến ban đầu, sự cảnh giác của người lớn và những va chạm giữa lũ trẻ liên tiếp tạo nên nhiều tình huống vừa đời thường, hài hước, vừa nhiều giằng co. Và rồi, dần dần, họ nhìn thấy lòng tốt ở nhà và đồng cảm với những nỗi niềm của nhau.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa bốn đứa trẻ Thơ, Khang, Mai và Triết tạo nên một tuyến câu chuyện giàu cảm xúc. Ban đầu, những đứa trẻ không cùng huyết thống gặp nhau với sự hậm hực, soi xét và tranh chấp. Qua thời gian, chúng dần biết bảo vệ, chia sẻ và gắn bó với nhau. Từ những va chạm trong cuộc sống chung, các em nhận ra tình thân có thể được vun đắp bằng sự quan tâm và những điều mình làm cho nhau.

Phim về những gia đình lao động bình thường đang đối mặt với những khó khăn. Ảnh: VFC

Bên cạnh câu chuyện gia đình, bộ phim còn có màu sắc tuổi hoa niên qua tình bạn của Thơ, Sơn và Hùng. Ba nhân vật có hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Hùng là cậu học trò nhà khá giả nhưng chán học; Sơn là lớp trưởng giỏi giang, ôn hòa và có những khoảng trống về gia đình; còn Thơ thông minh, học giỏi nhưng luôn bị ám ảnh bởi chuyện tiền bạc. Ba mảnh ghép ấy dần trở thành những người bạn cùng tiến, ở bên nhau khi hoang mang, thúc đẩy nhau thay đổi và cùng hướng tới tương lai.

Mối quan hệ giữa những đứa trẻ trong phim tạo nên tuyến chuyện thú vị, giàu cảm xúc. Ảnh: VFC

Một điểm tạo nên màu sắc riêng của “Căn nhà không mái che” là không gian trung du Bắc Bộ vào khoảng những năm 2010, thời điểm dấu ấn đô thị hóa chưa phủ dày lên đời sống. Đồi chè, khu chợ quê, ngôi nhà ba gian, bếp củi, đống rơm, những món ăn truyền thống và trò chơi dân gian tạo nên một không gian mộc mạc, gần gũi với ký ức của nhiều thế hệ.

Ở bộ phim này, lần đầu Minh Huyền (Huyền Lizzie) “kết đôi” và tạo hình khác biệt hoàn toàn của Minh Huyền với những bộ phim trước đây sẽ khiến khán giả vô cùng thú vị.

Minh Huyền (Huyền Lizzie) vào vai Hạnh khác biệt hoàn toàn với những nhân vật sang chảnh, thành đạt trước đây. Ảnh: VFC

Nữ diễn viên chia sẻ, đây là dạng nhân vật và đề tài nông thôn mà trước đây cô chưa từng thử sức. Để tìm được sự mộc mạc phù hợp với nhân vật, nữ diễn viên đã đi học thêm về diễn xuất trước khi vào phim. Đặc biệt, lần đầu kết hợp với Duy Hưng trong vai Toản cũng đem đến cho cô nhiều trải nghiệm. Minh Huyền cho biết cô yêu thích lối diễn tự nhiên, rất đời của Duy Hưng và học hỏi được nhiều từ bạn diễn, từ cách thoại, đi đứng đến cách xử lý nhân vật.

Bên cạnh Minh Huyền và Duy Hưng, phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ gồm Thu Hà trong vai Thơ, Minh Xíu vai Khang, Phú Quý vai Triết, Khánh An vai Mai, Nam Việt vai Hùng, Sơn Tùng vai Sơn…

Bộ phim hướng đến sự đồng cảm, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình. Ảnh: VFC

Sự chung tay của hai đạo diễn từng ghi nhiều dấu ấn là bảo chứng sức hấp dẫn của bộ phim. Trước đây, đạo diễn Bùi Tiến Huy rất thành công với các bộ phim về đề tài gia đình như “Thương ngày nắng về”, “Chúng ta của 8 năm sau”, “Đồng hồ đếm ngược”… Còn đạo diễn Phạm Gia Phương được biết đến qua phim hình sự “Độc đạo” và bộ phim gây “sốt” hồi đầu năm - “Cách em một milimet”.

Qua câu chuyện của những con người bình dị, “Căn nhà không mái che” đặt trọng tâm vào tình thân, sự sẻ chia và hành trình vượt qua định kiến để tìm thấy sự gắn kết, xây dựng gia đình ấm áp.

Phim “Căn nhà không mái che” sẽ phát sóng trên kênh VTV3 lúc 20h các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hằng tuần, trong tháng 10 này.